體操／新加坡公開賽 中華女團全能摘金賴品儒個人奪銀
新加坡體操公開賽今天傳來好消息，中華女團拿下全能團體金牌，其中賴品儒獲得個人全能銀牌，接下來將繼續為單項決賽努力爭金牌。
賴品儒在全能比賽中，分別於跳馬拿下12.5分、高低槓10.9分、平衡木11.35分、地板12.05分，並以全能總分46.8獲得銀牌。
教練鄭焜杰在接受中央社訪問時說：「很可惜品儒在平衡木項目中失誤掉下來，所以分數扣比較多。她是跟我反映，可能器材比較老舊所以比較軟，讓她有點適應不良，但相信決賽的時候就可以克服這個問題。」
雖然台灣拿下全能女子團體金牌，但因為這場賽事等級和強度並不高，僅地主新加坡派出國家隊一軍參賽，其他像澳洲就是派出俱樂部形式的隊伍。
鄭焜杰透露：「其實這場新加坡公開賽的參賽強度並不高，過去都是派年輕選手參賽，但因為2週後同樣在新加坡要比亞錦賽，所以我們這次就提前把主力選手都帶來，比完公開賽後直接原地移訓，備戰接下來的亞錦賽。」
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