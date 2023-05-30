田徑／亞青賽暌違4年再登場 我代表隊今啟程南韓備戰

受到疫情影響已經4年未舉辦的U20亞洲青年田徑錦標賽，6月4日至7日將在南韓醴泉郡登場，我國共有34名選手參賽，今天由總教練邱為榮領軍啟程，先進行4天的賽前集訓。

每2年舉辦一次的U20亞洲青年田徑錦標賽，前一次舉辦已經是2018年在日本岐阜市，而2020年原訂將在泰國曼谷舉辦第19屆賽事，不過受到新冠肺炎疫情影響取消辦理，第20屆賽事也延至今年在南韓醴泉郡登場。

這次亞青賽我國代表隊共計47人，包括34位選手，今天代表團也在總教練邱為榮領軍下啟程，前往醴泉郡先進行4天的賽前集訓，提前為比賽進行備戰，包括今年全中運表現搶眼的最強國中女生林沛萱、男子800公尺歷年第3傑的李安翊、百跨雙雄謝元愷、林翊凱、新生代快腿林柏勳、標槍好手黃潮鴻、擲部好手江靜緣、朱品薰等國內新生代田徑好手都將出賽。