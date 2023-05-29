足球／備戰世界盃！中華隊616高雄捍衛主場

備戰2026年男足世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，中華足球協會預計在6月及9月於高雄國家體育場辦理兩場正式國際積分邀請賽，首戰6月16日邀請泰國男子國家隊來台交流，今天足協前往高雄市政府辦理宣傳記者會，市府秘書長郭添貴代表市長陳其邁出席力挺中華男足，號召雄親們與全國球迷朋友一起進場為國家隊讚聲，捍衛主場。

陳其邁雖未到場，但特地錄製宣傳影片，郭添貴表示，能在南部足球設施最完善的高雄國家體育場進行國際積分邀請賽，除了讓中華隊備戰緊接而來的世界盃外圍賽，也讓國人能來高雄主場觀賞高強度國際足球賽事，提升高雄與台灣國際能見度，呼籲大家一定要進場支持，為國家代表隊應援喊聲，未來也繼續支持台灣足球運動發展。

除了中華隊球衣以外，足協理事長王麟祥也特別致贈中華隊專屬應援毛巾，現場邀請市長、秘書長於比賽當日一起進場為中華隊加油，與球迷朋友一起同樂喊聲。

王麟祥表示，這項賽事是國際足球總會、亞洲足球聯盟都認可的正式國際積分賽事，攸關台灣名次能否再次提升，希望國人踴躍進場支持，不要讓主場變客場。不能到場支持的球迷朋友可以透過緯來體育台、博斯體育台、民視數位台和MOD緯來精采台、博斯及愛爾達頻道收看賽事直播。

中華隊3位主力選手吳俊青、温智豪及吳彥澍也一同出席記者會，目前效力南市台鋼隊的吳俊青表示，已經很久沒有在主場比賽，想在現場見見球迷朋友們，自己也曾經在泰國踢球，大概了解東南亞的球風，泰國隊近年已經成為亞洲勁旅，很期待與對方交手。

旅外9年的温智豪去年回國，目前效力台北競技的他提到，披上國家代表隊球衣就是一種肯定，很期待與老朋友們一起在場上拚戰，也希望球迷朋友踴躍進場支持我們。

17歲就披上國家隊戰袍，現在已經是新北航源隊當家球星吳彥澍也說：「期待與（總教練）Gary再度合作，當初他曾給我很多的機會與建議，也很想讓他看到這幾年的成長。」

中華男足新任總教練懷特（Gary White）預計6月初抵台，5日在高雄展開集訓，目前集訓大名單已出爐，屆時包含旅外的陳柏良、蔡立靖、王建明、沈子貴都有機會參與本次賽事，為中華隊效力。