賽車／打通台灣賽車運動的任督二脈 推動邁向2028年洛杉磯奧運

首屆「台灣賽車產業發展政策論壇」今天（27日）在高雄實踐大學舉行，邀集來自產、官、學各界重量級代表，一同針對台灣賽車產業的發展及願景共同交換意見。賽車運動已確定納入2028年洛杉磯奧運之正式競賽，換言之，現在正是我國發展賽車運動的絕佳時機，但環境、政府與經濟層面該如何推動，是今天舉辦論壇之意義。

參與論壇的官方代表為教育部體育署副署長林哲宏，他在開幕致詞時指出「感謝臺灣國際賽車發展協會舉辦首屆賽車產業論壇之機會」，也感謝高雄實踐大學休閒產業管理學系提供場地外，與學生努力一起完成今天論壇。台灣賽車產業必須要產、官、學三方多方努力，也藉由今天論壇更加了解民間與政府之間的溝通是多麼重要，期許未來台灣賽車產業能翻歷史新頁。

而產學專家講者，首先是尚騰汽車集團執行長吳睿弘引言分享，提到台灣若要發展賽車產業，必須先從Moto sport推動開始，必須要更多基層支持。大鵬灣國家風景區管理處長許主龍提到，目前產業需要更多賽事進來，進而增加觀賞人口，先從法規鬆綁開始，如目前已與經濟部訂定公文條約，未來國外選手來到大鵬灣賽車場比賽時，不需要經營者再繳交高額保證金，透過公文合法化，降低經營者營運壓力，更可以大幅提升國外優秀選手來到台灣，甚至已開始布局，將國際賽的練習暖身場定在大鵬灣。

著名F1車評許俊麒更是透過20年寫專欄及辦賽、當車評經驗分享，提出台灣賽車運動停滯不前最大原因是如何跟觀眾溝通？如何讓社會大眾了解區別賽車與飆車之不同？如何讓大家更了解賽車是一項運動，進而可以帶動更多觀賞人口，再帶動整個產業；也舉例Netflix著名網路串流平台於2019年拍攝以車手為主題的影集「Formula 1：飆速求生」，透過以車手為主角，來介紹賽車運動，進而帶動F1賽車實際入場觀賞人數顯著成長，近4年每年有10%人數成長。

台師大體育與運動科學系教授王傑賢指出，未來台灣發展賽車運動產業，亦須透過相關基礎調查，來提供相關單位做為未來政策體訂之發展，包括需要從賽車手基礎資料建立、賽車場地盤點、了解台灣賽車賽事、賽車迷觀眾之建議與開發四大面向，作為後續研究，有更好的基礎研究，更可以提供政府做為未來相關政策擬定之重要參考。

台灣早已充分具備發展賽車產業的優勢條件，但台灣目前並未有足以辦理大型國際賽車賽事的正規賽車場，賽車產業發展的人才培育亦缺乏相對應的機制，社會的認同感不足，而政府對於賽車運動及產業發展尚未有明確的政策支持及整合，甚為可惜。

「臺灣國際賽車發展協會」理事長程紹同指出：「協會基於促進台灣國際賽車產業發展之創會願景，以帶動台灣經濟發展角度，非推動賽事本身方向，特舉辦本論壇期能開啟國內針對推動賽車產業發展之議題與關注，以提供我國賽車產業發展之國家政策研擬及建言」。