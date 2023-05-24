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本田2026年賽季重返F1 提供阿斯頓馬丁車隊引擎

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本本田技研工業今天宣布，將從2026年賽季重返一級方程式（Formula One）賽車賽事。 美聯社
日本本田技研工業今天宣布，將從2026年賽季重返一級方程式（Formula One）賽車賽事。 美聯社

日本本田技研工業今天宣布，將從2026年賽季重返一級方程式（Formula One）賽車賽事，屆時將以引擎提供商身分提供英國阿斯頓馬丁（Aston Martin）車隊引擎等裝置。

過去身為賽車運動最高殿堂F1引擎提供商的日本本田技研工業（Honda Motor Co.）2020年10月宣布，2021賽季結束後退出F1。本田當年供應紅牛車隊引擎。

日本經濟新聞報導，本田從1964年首度參與F1以來，反覆退出後又加入，最近一次退出是2021年，這次是第5度再戰F1。

讀賣新聞報導，本田今天宣布將從2026年賽季起提供車隊引擎重返F1賽事，屆時將是本田時隔5年重返F1。F1預計從2026年強化二氧化碳排放限制，藉此向全球展現環保技術。

本田從2026年賽季起將提供英國阿斯頓馬丁車隊包括引擎在內的驅動裝置。F1目前採用由引擎及馬達搭配的混合動力方式。本田這次重返F1，將提供能提高馬達動力輸出、更為減少排放二氧化碳的引擎。

F1車界將從2026年賽季引進推動減少排放二氧化碳新規定，在燃料方面使用合成燃料。

本田社長三部敏宏今天上午在記者會上說，F1跟本田推動的碳中和目標一致，藉由參賽所獲得的技術研發及人才培育方面的價值重大。

F1 馬丁

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