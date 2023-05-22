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北市將承辦全中運 執委會揭牌蔣萬安：將比賽辦到最好

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市明年將承辦全中運，市長蔣萬安（左四）今天出席執委會揭牌典禮。記者洪子凱／攝影
台北市明年將承辦全中運，市長蔣萬安（左四）今天出席執委會揭牌典禮。記者洪子凱／攝影

台北市將在明年承辦全中運，市長蔣萬安今天出席執行委員會揭牌典禮，蔣萬安表示，這次舉辦全中運希望能提供完善的資源與服務，將比賽辦到最好，同時強調，北市擁有豐富的體育資源，希望能吸引各界運動好手，一同來培養優秀人才，為台灣爭光。

蔣萬安表示，睽違12年全中運再次回到台北舉辦，這次主題為「飛漾台北競逐榮耀」，希望所有縣市選手們感受到首都的熱情與活力，明年全中運能提供選手相關資源服務，將比賽辦到最好。

教育部體育署學校體育組長蔡忠益也表示，執委會成立代表北市已經開始緊鑼密鼓籌備明年全中運，北市近年也舉辦多場國內外運動賽會，2025年雙北也將合辦全壯運，希望透過大家努力，將全中運辦到最好，讓選手們完整發揮訓練成果，他也代表教育部邀請全國民眾，明年前來為全中運選手加油，並感受北市良好的文化、觀光資源。

教育局說明，本屆賽事共規劃了22項競賽種類，包括必辦種類田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，以及2項選辦項目武術、滑輪溜冰等。

全中運 田徑 舉重

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