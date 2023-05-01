羽球／戴資穎球衣前面為何沒掛會旗？涉贊助商衝突改背後CT

戴資穎參加亞錦賽封后，但球衣前面卻未印有中華隊會旗引發討論，亞錦賽屬於會員國的對抗，因此明確標示所屬「會員國」標誌是規定，由於中華羽協是由廠商優乃克(YY)所贊助，也向國際羽總正式登記中華隊服為YY製作，然而戴資穎個人是由勝利牌所贊助，因此在參加亞錦賽產生衝突，折衷做法，小戴比賽時球衣背後才印有「Chinese Taipei」並打上「YY」，至於小戴在頒獎時都是穿上前面印有勝利牌的球衣，勝利牌依規定不能與中華隊有連結，否則侵犯「YY」的權利，因此不會出現「CT」會旗標誌。

戴資穎贊助商衝突，早在2016年奧運就曾發生，當時各界都力挺戴資穎，最後羽球協會才讓步，如今小戴比賽都採取此一做法。至於其他公開賽，小戴就不會印有YY與「CT」連結的球衣。國際間也多有知名選手與國家隊贊助衝突的事件發生。

戴資穎是由勝利牌所贊助，球拍、頭套都用勝利標誌，但中華隊由YY所贊助，因此球衣背後才有「CT」字樣及「YY」標誌。 Badminton Photo提供

羽壇4女將場上對抗私下好交情 戴資穎秀珍貴合影

台灣羽球好手戴資穎昨天拿下亞洲羽球錦標賽金牌，完成個人亞錦賽史的第3座冠軍，賽後她PO出和陳雨菲、安洗瑩、山口茜等各國好手合照，還寫道：「珍貴的照片，必須單獨發。」

羽球亞錦賽昨天落幕，獲得銅牌的中國一姐陳雨菲在等待頒獎的時候，拿出手機和戴資穎、安洗瑩、山口茜一起自拍，顯現4人私下的好交情。

2023年亞洲羽球錦標賽女單4強，分別由戴資穎摘金、韓國女將安洗瑩奪銀，止步4強的陳雨菲和日本球后山口茜則是並列銅牌。

戴資穎賽後將這張合照PO在自己社群平台Instagram上，並寫道：「這是一張很珍貴的照片，必須單獨發。」

這4人當中，除了安洗瑩年僅21歲，和28歲的戴資穎年齡相差較大外，陳雨菲、山口茜同為25歲，也是過去幾年來和戴資穎爭冠的主要對手。

儘管戴資穎今年亞錦賽4強先擊敗山口茜，決賽又打敗安洗瑩奪冠，但戴資穎認為，「這座冠軍沒什麼，因為對手似乎都有點傷勢在身上。」

負責拍照的陳雨菲賽後也在社群平台上寫道：「今天主打的就是一個突破自己！主動出擊。很榮幸在新的周期，在這個時代有這麼優秀的對手！期待下次比賽再相見。」

有球迷在陳雨菲的IG底下留言問：「想問菲菲，頒獎的時候妳們在聊什麼。」陳雨菲親自揭曉答案，「哈哈，是我想要拍照，然後戴姐說她也想拍可是沒帶手機，然後我說我就是為了拍照才帶手機的，然後她讓我發給她，就airdrop啦！」

這張照片也引起網友討論，指出除了戴資穎以外，其餘3人球衣上都有國旗，笑稱台灣變成「麥當勞國」。但事實上，戴資穎球衣的背面也有大大的Chinese Taipei字樣。(中央社)