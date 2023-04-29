馬德里網賽／謝淑薇、史翠可娃復出首秀 拍退詹家姊妹

我國網球好手謝淑薇暌違1年半在馬德里公開賽復出，並與昔日搭擋捷克史翠可娃（Barbora Strycova）再度合拍，而復出首戰就碰上我國女雙組合詹詠然／詹皓晴，雙方今天也展開一場激烈拉鋸戰，最終由謝淑薇／史翠可娃以1：6、6：2、10：3逆轉勝出，拿下復出首勝。

前一次出賽已經是2021年10月的謝淑薇，過去1年半來不曾再出賽，不過本周登場的WTA 1000馬德里公開賽謝淑薇也正式復出，並且與因為懷孕而短暫離開球場的昔日搭檔史翠可娃再次合拍。

而謝淑薇／史翠可娃在一同復出的首場比賽，就在馬德里公開賽女雙首輪遭遇我國詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，可說是為復出秀增添不少話題，而兩組人馬過去曾3度交手，由謝淑薇／史翠可娃取得2勝1敗對戰優勢。

今天雙方再度碰頭，首盤詹家姊妹就展開猛攻，開盤後連保帶破連拿3局，並且只讓謝淑薇／史翠可娃在第4局保發，首盤就以6：1先下一城。

不過第二盤謝淑薇／史翠可娃隨即展開反擊，在破發大戰中4度打破詹家姊妹的發球局，以6：2扳平戰局；比賽進入超級搶十後，謝淑薇／史翠可娃也乘勝追擊，最終以10：3逆轉勝出，搶下16強賽門票。