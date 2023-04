馬德里網賽／謝淑薇、史翠可娃復出首秀 拍退詹家姊妹

我國網球好手謝淑薇暌違1年半在馬德里公開賽復出,並與昔日搭擋捷克史翠可娃(Barbora Strycova)再度合拍,而復出首戰就碰上我國女雙組合詹詠然/詹皓晴,雙方今天也展開一場激烈拉鋸戰,最終由謝淑薇/史翠可娃以1:6、6:2、10:3逆轉勝出,拿下復出首勝。

前一次出賽已經是2021年10月的謝淑薇,過去1年半來不曾再出賽,不過本周登場的WTA 1000馬德里公開賽謝淑薇也正式復出,並且與因為懷孕而短暫離開球場的昔日搭檔史翠可娃再次合拍。

而謝淑薇/史翠可娃在一同復出的首場比賽,就在馬德里公開賽女雙首輪遭遇我國詹家姊妹詹詠然/詹皓晴,可說是為復出秀增添不少話題,而兩組人馬過去曾3度交手,由謝淑薇/史翠可娃取得2勝1敗對戰優勢。

今天雙方再度碰頭,首盤詹家姊妹就展開猛攻,開盤後連保帶破連拿3局,並且只讓謝淑薇/史翠可娃在第4局保發,首盤就以6:1先下一城。

不過第二盤謝淑薇/史翠可娃隨即展開反擊,在破發大戰中4度打破詹家姊妹的發球局,以6:2扳平戰局;比賽進入超級搶十後,謝淑薇/史翠可娃也乘勝追擊,最終以10:3逆轉勝出,搶下16強賽門票。

