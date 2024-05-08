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PLG／汪汪隊見面會來了！夢想家主場辦見面會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊本周主場將舉辦汪汪隊見面會。圖／夢想家隊提供
夢想家隊本周主場將舉辦汪汪隊見面會。圖／夢想家隊提供

已經取得PLG季後賽門票的福爾摩沙夢想家隊，將於11、12日在台中主場洲際迷你蛋迎接例行賽最後一周主場賽事，球團今天宣布兩天賽事特別邀請深受小朋友最喜愛的「汪汪隊立大功」共同打造「Dreamers are PAWsome！」親子主題周，汪汪隊隊員阿奇、毛毛、小礫以及天天也將現身夢想家主場與大家同樂，周日賽後更將出席「汪汪隊立大功」見面會。

夢想家例行賽最後主場分別對戰衛冕軍台北富邦勇士隊和桃園璞園領航猿隊，球團打造親子主題，不僅運用巧思設計多款主題周邊視覺，讓夢想主場充滿「汪汪隊立大功」的元素，也與合作夥伴 SPORTS RIDER 共同推出多項活動及好禮，凡入場除可領取主題摺扇及多喝水 STAY COOL 酷涼礦物質補給飲之外，更有「Dreamers are PAWsome！」應援面具及汪汪隊洗沐合一體驗包，場邊球團也準備「Dreamers are PAWsome!」限定小方巾及紙膠帶，還有SPORTS RIDER品牌童TEE及面紙等限量好禮，都將隨機發送予現場球迷。

球團透露，兩日賽程一樓皆剩少量票券，二樓目前熱賣中，歡迎球迷朋友趕快把握機會至ibon售票系統購票，在例行賽主場封關戰進場觀賽大力應援。周日只要於夢想商店消費Dreamers are PAWsome!系列商品單筆滿2500元，更可獲得「汪汪隊立大功見面會」資格，歡迎球迷攜家帶眷到夢想主場放電，近距離感受汪汪隊與籃球的魅力，享受最歡樂的親子假期。

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