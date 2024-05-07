T1聯盟／雲豹新秀發威 2連勝海神「聽牌」

隊史首闖T1聯盟季後賽的台啤永豐雲豹，離隊史新紀錄再進一步，今天季後賽首輪第2戰除有洋將克羅馬30分發揮，兩位新秀林信寬和高錦瑋合計也貢獻39分，土洋聯手助隊澆熄高雄全家海神反撲氣焰，以107：98拿下2連勝，在5戰3勝的系列賽取得「聽牌」優勢。

有NBA球星「表弟」卡森斯加入的雲豹，季後賽首戰以90：76開出紅盤，今天第二戰延續優勢，首節就轟下37分，半場打完握有57：42優勢，三節打完也保持80：66領先。

第四節海神在胡瓏貿、于煥亞領軍下追分，9分02秒雲豹後衛蔣淯安落地後手勾到海神洋將庫薩斯，被裁判升級成違反運動道德犯規，但庫薩斯2罰都失手、錯過大好追分機會，不過海神仍握有球權，庫薩斯打進後追到4分差，于煥亞飆進外線更將差距追到82：85。

緊要關頭雲豹新人王大熱門高瑾瑋飆進關鍵外線，克羅馬、卡森斯和蔣淯安也相繼補刀，雲豹領先回到兩位數，最終在一路領先下以107：98取得系列賽「聽牌」優勢。

今天剛獲得4月最佳外援的克羅馬轟下30分，林信寬三分球6投4中攻下20分，高錦瑋19分，卡森斯17分、9籃板；海神以胡瓏貿28分最高，洋將史考特21分、6助攻。

第3戰將移師海神主場，本周五晚上7點在鳳山體育館進行；海神若能延長戰線，第4戰將在周日下午2點登場。