PLG／艾夫伯猛轟44分 攻城獅止敗也送領航猿進季後賽

仍在為季後賽席次卡位的新竹御頂攻城獅，今天在主場迎戰排名第5名的台北富邦勇士，儘管球隊目前處在3連敗狀態，但攻城獅在艾夫伯單場猛轟44分領軍下，最終也以95：89擊退富邦勇士，不僅中止3連敗，也送第2名的領航猿搶下季後賽門票。

攻城獅近期在球隊一哥高國豪因傷缺陣下，苦吞一波3連敗後也讓出第3名位置，且與第5名的富邦勇士也僅剩下1.5場勝差，讓兩隊今天的交手變得格外重要。

不過今天開賽地主攻城獅卻陷入開局慢熱的狀況，被富邦勇士打出一波14：4的開節攻勢，但第一節後段攻城獅即時找回進攻手感，尤其是艾夫伯火力全開，在該節最後4分鐘到第二節前2分鐘領軍打出一波21：1的攻勢，逆轉戰局，光是在上半場艾夫伯一人就獨得27分，幫助攻城獅取得53：43領先。

下半場儘管富邦勇士賴廷恩在第三節投進3顆三分球拿下11分的表現，不過團隊該節僅有4人有得分紀錄，相較於攻城獅多點開花的攻勢，富邦勇士只能在後苦苦追趕比分。

第四節後段富邦勇士也吹起反攻號角，先是由林志傑領軍打出一波7：0的攻勢追到3分差距，隨後強森更是接力連得5分，加上周桂羽的快攻上籃命中，林志傑兩罰俱中，富邦勇士在最後2分04秒反倒取得下半場首度領先。

但今天手感發燙的攻城獅艾夫伯又在關鍵時刻挺身而出急停跳投命中和又完成一記快攻上籃，並在比賽最後23秒又完成一次關鍵抄截，最終攻城獅就以6分差距止敗，將與富邦勇士勝差再擴大到2.5場，也送第二名的領航猿晉級季後賽。

艾夫伯今天猛轟個人賽季新高的44分、13籃板，成為攻城獅止敗最大功臣，不過賽後他仍將贏球功勞歸給團隊，並稱讚朱雲豪命中了許多令人不可置信的三分球，施顏宗除了有關鍵進球表現外，更在防守端帶給球隊很大的幫助，「我們都知道這場比賽非常非常重要，不僅這場比賽，我們在剩餘賽季也會都打出如此強勢的表現，因為我們很想要闖進到季後賽。」