T1聯盟／樂見兩聯盟合併 錢薇娟點出問題：像老屋拆遷

國內職籃T1聯盟季後賽本周末點燃戰火，今天聯盟除公布年度數據獎項，也舉行賽季年度票選，T1聯盟會長錢薇娟提到和PLG合併的可能性再度表示「樂觀其成」，但也巧妙比喻，兩聯盟想合併就像「老屋拆遷」，有意願但會有各種狀況，時程容易一再延後。

錢薇娟透露，和PLG執行長鄭偉柏常見面，溝通沒阻礙，但各有許多要進行的事情，時間也不斷推移，今年就要談合併「會有些難度」，但兩聯盟已經從公益活動開始合作。

「大家（對合併）有這想法和期待，如何整合是大工程。」錢薇娟比喻，兩聯盟合併就像老屋重建要拆遷，建商、原住戶都有期待，但執行上會遇到許多困難，就她認為合併時程不會那麼快。

進行第3個賽季T1聯盟，本季參賽隊伍從6隊縮減成5隊，錢薇娟透露一直還有球隊想加入，不排除參賽隊伍數再增加。

T1聯盟季後賽5月4日展開，7戰4勝制的總冠軍賽5月24日開打，最晚6月7日落幕，5戰3勝制的首輪賽程由衛冕軍新北中信特攻隊迎戰新成員台北戰神隊，隊史首闖季後賽的台啤永豐雲豹隊強碰高雄全家海神隊。

海神和戰神季後賽首輪主場都「搬家」，海神從例行賽的高雄巨蛋移師鳳山體育館，戰神從例行賽的和平籃球館轉戰台灣大學體育館。