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籃球／面對外籍生衝擊 日本高中名校教練分享經驗

中央社／ 台北29日電
開志高校外籍生(左)。國泰金控提供
開志高校外籍生(左)。國泰金控提供

隨著外籍生逐漸成為台灣學生籃球的顯學，日本啟用外籍生制度也已行之有年，福岡第一高校總教練井手口孝認為，這將成為未來趨勢，並暢談過往經驗。

近年台灣學生籃球的外籍生比率不斷提升，以112學年度大專籃球聯賽（UBA）的男子組8強球隊來看，僅台師大、國體大以全本土應戰，也導致下一季確定出現變革，規定每節只能有1人次的外籍生上場。

甫落幕的國泰NBA國際高中邀請賽，參與的日本球隊開志國際高校、福岡第一高校也帶著外籍生隨隊征戰，藉此磨練經驗。其中開志國際高校總教練富樫英樹透露，日本高中普遍都有招收外籍生，並提到起初確實有點不知所措，畢竟雙方文化不同，但透過積極對話、教日語，才步入正軌。

作為日本啟用外籍生的先驅，甚至培養出日本當家後衛河村勇輝，福岡第一高校總教練井手口孝接受中央社提問透露，從2002年即開始規劃外籍生制度，因為日本選手在身高方面比較矮小，所以過去學生籃球專門練三分球，用外線、速度取勝。

不過，由於日本較為「豪門」學校容易招生身材高大的潛力球員，造成強隊永遠是重複的球隊，其他學校在沒辦法跟資源多的學校對抗情況下，只能從外國引進身材不錯的外籍生，也讓日本出現新興籃球強校。

對於外籍生的衝擊，井手口孝指出，其他身材比較嬌小的後衛，反而得到對抗經驗，整體水準也往上提升，「對我們來說是一個利多，不會壓縮本土選手發揮空間。」他補充，目前外籍生雖然沒有上場時間限制，但場上也僅能有1人次。

井手口孝認為，外籍生、混血球員將成為未來趨勢，不過當今日本高中籃壇，就算有很高的球員，也不再是贏球保證，因此本土球員才是決定球隊戰績的關鍵。他也給予台灣建議，「要把外籍生當作台灣球員培養，不能有任何差別待遇。」

這次因國泰NBA國際高中邀請賽來台，有機會與前美國職籃NBA球星帕克（Tony Parker）、威金斯（Dominique Wilkins）交流，富樫英樹表示，包含教練、選手都很興奮，「我們會將學到的技術帶回日本。」

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