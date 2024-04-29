HBL／帕克、威金斯 欽點林現惟MVP

NBA名人堂球星「法國小跑車」帕克和「人類精華影片」威金斯受邀來台，昨天在超過6千名球迷見證下化身教練執導台灣、日本高中球員，最終由帕克明星隊以71：65奪勝，兩位傳奇球星欽點松山高中「小黑」林現惟為MVP，讓即將赴美的「小黑」十分驚喜。

國泰金控暌違4年再度攜手NBA舉辦國際級籃球賽事，除舉辦國際高中邀請賽，壓軸的未來之星挑戰賽由台、日共4支球隊組成帕克和威金斯明星隊並任教頭，加上馬刺啦啦隊美式充滿力道應援、底特律活塞灌籃隊中場演出，讓昨天新竹縣體育館登場充滿NBA氣氛。

首度訪台的帕克和威金斯不約而同提到，未來之星挑戰賽的規模、氣氛都超乎預期，帕克更嘴甜說：「我們會再回來的。」

帕克明星隊由台灣HBL名校光復高中和松山高中球員組成，松山林現惟高中生涯最終戰繳出14分、4籃板、4助攻、5抄截的全能成績，獲兩位NBA傳奇欽點MVP，帕克解釋說：「他可以做任何事，可以投籃、可以傳球、可以防守，我選擇他是因為他無所不能。」他還親自鼓勵林現惟持續加強英文，對赴美就讀大學會有很大幫助。

光復後衛林恩宇和松山後衛查傑昨也獲得帕克指導，林恩宇透露，帕克除講解戰術，還讚自己防守，「我滿開心的，被球星稱讚。」他也說，帕克除認真指導，甚至會對對手球員和裁判噴「垃圾話」，非常投入比賽。

同是後衛的查傑是台美混血，父親過去就會給他看帕克影片，這次有機會親自和本人學習，讓他直呼像夢中一樣，「從小就有看馬刺隊，帕克的華麗轉身和速度，從小看到大。」