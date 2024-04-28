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籃球／帕克風靡全場 當教練也奪勝

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
法國球星帕克投進半場大號三分球。圖／國泰金控提供
法國球星帕克投進半場大號三分球。圖／國泰金控提供

NBA名人堂球星「法國小跑車」帕克和「人類精華影片」威金斯受邀來台，今天在超過6千名球迷見證下化身教練執導台灣、日本高中球員；賽前投進中場大號三分球的帕克不但獲得全場歡呼，執教的台灣球員帕克明星隊也以71：65力退日本球員組成的威金斯明星隊。

2024國泰FUTURE STAR未來新星挑戰賽今天在新竹縣體育館登場，馬刺啦啦隊（Spurs Hype Squad）帶來美式充滿力道的應援風格，底特律活塞灌籃隊也在中場演出，加上帕克和威金斯擔任兩隊教練，充滿NBA氣氛的挑戰賽吸引6658名球迷進場。

親和力十足的帕克進場前就開啟簽名會，場中也不斷和球迷互動，和NBA Cares小球員合體的投籃遊戲中更是第一次三分線出手就空心破網，讓全場球迷響起一陣驚呼；帕克還即興玩起中場投籃，失手後示意球迷歡呼，最終也順利投進大號外線，讓球迷再度歡聲震天。

「這是很棒的一趟行程，台灣人很熱情，給我們很好的招待。」帕克開賽前特別感謝首度寶島行有很好體驗；威金斯也感謝國泰金控舉辦一系列賽事，讓他有機會透過籃球訪台交流。

系列活動中壓軸的未來新星挑戰賽，台灣光復高中和松山高中各5名球員組成帕克明星隊，迎戰日本開志國際高校和福岡第一高校聯軍的威金斯明星隊；帕克明星隊開賽連拿5分，光復後衛林恩宇一次轉身後中距離跳投破網，還和場邊的帕克擊掌慶祝；帕克明星隊一度取得兩位數優勢，但威金斯明星隊靠節末接連外線進球，首節打完追到24：24，第二節更取得27：26領先。

獲得帕克親自指導的松山後衛查傑連飆外線，謝銘駿也追加外線，半場打完帕克明星隊再取得44：39領先，三節打完領先更擴大到63：50，最終就以71：65收下勝利。

帕克指導台灣高中球員。圖／國泰金控提供
帕克指導台灣高中球員。圖／國泰金控提供
帕克出場獲得全場歡呼。圖／國泰金控提供
帕克出場獲得全場歡呼。圖／國泰金控提供
威金斯和日本球員擊掌致意。圖／國泰金控提供
威金斯和日本球員擊掌致意。圖／國泰金控提供

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