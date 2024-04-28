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籃球／第2次延長賽才分出勝負 基市銘傳國中籃球隊5年4度封王

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王後，和市長謝國樑等人在球場開心合影。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王後，和市長謝國樑等人在球場開心合影。圖／基市府提供

基隆市銘傳國中在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽勝出，近5年第4度抱回全國冠軍獎盃。市長謝國樑今天說，昨晚比賽40分鐘打完平手，第1次延長賽又分不出勝負，好像在看NBA，雙方咬得非常緊，很開心最後銘傳贏得比賽，恭喜全體師生，榮耀屬於全體基隆市民。

今年國中籃球聯賽乙級冠亞軍決賽，由基隆市銘傳國中對上台中市育英國中。兩隊27日晚間在新北市三重商工開打。40分鐘比賽時間結束，雙方63:63平手。延長賽5分鐘打完75:75，仍未打開僵局。進入第2次延長賽，銘傳的體力明顯優於育英球員，拉開比數，最後以90比79封王。

銘傳國中籃球隊2020年拿下國中籃球聯賽（JHBL）乙級冠軍，隔天蟬連冠軍。2022年獲得第4名，去年再次奪冠，今年不負眾冠，又抱回冠軍獎盃。銘傳教練徐偉勝也獲頒今年最佳教練獎。

謝國樑今天出席柔力球觀摩賽時說，昨晚他到三重商工觀看銘傳小將比賽，兩隊在正規比賽時間和第1次延長賽，分數咬得非常緊，好像在看NBA賽事，沒有一刻冷場。他真得非常緊張，第1次延長賽雙方平手時，看到銘傳得分，興奪地拋出彩帶，結果那球被判走步不算分，還好第2次延長賽贏了比賽。

謝國樑表示，市府將會籌辦活動銘傳國中籃球隊在全國賽奪冠，也會針對銘傳國中的設備、場地，投入更多資源弄得更好，讓這些冠軍球員未來在訓練、比賽和學習過程中，能夠有更好、更舒適的環境。

銘傳國中代理校長郭淑娟說，銘傳體育班籃球隊18名選手，從寒假開始就不斷練習，除了過年期間放假，清明連假也沒有休息。過程中球隊也到基隆商工以賽代訓，培養團隊默契。感謝教練徐偉勝帶領銘傳小將，7年內6次闖進乙級全國決賽，並抱回4座冠軍獎盃。

基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，支持的觀察興奮的拋出紫色彩帶。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，支持的觀察興奮的拋出紫色彩帶。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，球員興奮的抬起教練徐偉勝。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，球員興奮的抬起教練徐偉勝。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，基隆市長謝國樑也到場為球員加油。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，基隆市長謝國樑也到場為球員加油。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊參加今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽，進入第2次延長賽才以90:79封王。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊參加今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽，進入第2次延長賽才以90:79封王。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，這是銘傳5年內第4次抱回冠軍獎盃。圖／基市府提供
基隆市銘傳國中籃球隊在今年國中籃球聯賽（JHBL）乙級決賽封王，這是銘傳5年內第4次抱回冠軍獎盃。圖／基市府提供

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