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JHBL／乙級冠軍賽基隆銘傳國中奪冠 3次延長賽精采5年4冠
JHBL乙級冠軍賽昨晚在基隆市體育館開打，基隆占地主優勢，學校師生在現場搖旗助陣，最後以90:79成功奪冠，延長賽就打了三次，這次是銘傳國中籃球隊五年內拿到第四次冠軍，全場精采刺激。勝利那一個彩帶齊飛，全場歡聲雷動。
銘傳國中代表基隆市參加JHBL乙級冠軍賽，市長謝國樑昨晚到場與師生在現場搖旗助陣，他說，最後以90:79成功奪冠，全場55分鐘，一節10分鐘，共四節，出現三個OverTime，簡直媲美NBA。
昨天是銘傳國中籃球隊在五年內拿到的第四次冠軍，在第二次延長賽的時候，原本是平手，在最後一刻得了2分，謝國樑興奮地把手中的彩帶丟出，到後面才發現那2分不算，又把彩帶全部回收。
最後確定贏球後，全場歡呼雀躍，謝國樑說，這是銘傳國中籃球隊全體的榮耀時刻，學生們為了這次比賽付出極大的努力，從寒假開始他們就不斷地練習，甚至在例假日也沒有停歇，這種毅力和奉獻精神令人感動。
銘傳國中籃球隊七年內六次闖進全國決賽，今年球隊獲得北區第一名進入全國乙級聯賽，近年來銘傳籃球隊成績大放異彩，屢獲佳績。
球教練徐偉勝表示，為了這次全國聯賽，球員們犧牲連續假期，在學校內接受一連串的訓練，就是希望做足準備迎接挑戰，球隊教練也針對這次會遭遇的對手進行調整，包含球員上場順序、戰術陣型等，另外還帶著球隊到基隆商工與高中生比賽增加場上經驗。
議長童子瑋賽前還請籃球隊全體吃披薩，童指出，銘傳國中冠軍連連，歸功教練徐偉勝長期付出，並挑選全市國小對籃球有興趣的學生進行培訓，銘傳畢業的余祥平去年也獲得亞運籃球金牌。
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