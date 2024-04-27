PLG／國王進攻大當機慘輸富邦勇士28分 卡位戰持續膠著

PLG例行賽3至5名卡位戰進入白熱化階段，在第4名的新竹御鼎攻城獅今天率先不敵夢想家後，第3名的新北國王與第5名的台北富邦勇士之戰也一路挨打，在第四節一度落後到31分的情況下，以74：102吞下敗仗，也讓卡位戰戰況變得更加膠著。

排名第3至5名的國王、攻城獅與勇士，在今天賽前分別僅有0.5場與2.5場勝差，在3隊本季都還有8至9場賽事的情況下，排名仍有可能異動，其中攻城獅今天在少了高國豪的情況下作客夢想家主場，最終拿下本季新低的66分吞敗。

至於第3名的國王今天則是在主場迎富邦勇士，不過國王今天表現卻是嚴重當機，全隊僅有3人得分上雙，分別為林書豪拿下19分，楊敬敏、簡祐哲分別攻下14分，三位洋將曼尼高、路易士、奧帝則合計僅攻下19分，雙衛林書緯、李愷諺更是手感冷冰冰，合計出手20次全數落空、拿下2分。

反觀富邦勇士今天火力全開，除了洋將強森攻下24分、24籃板外，林志傑、周桂羽、洪楷傑和塞瑟夫得分都達到雙位數，賴廷恩則有6分11助攻演出，幫助富邦勇士在第四節後段一度領先達到31分之多，最終也以28分差距取勝。

富邦勇士在拿下這一勝後，與攻城獅僅剩下1.5場勝差，與國王則是僅剩2場勝差，仍有機會搶下季後賽門票，甚至是衝上第3名。