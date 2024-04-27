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國泰NBA高中邀請賽 帕克、威金斯分享職涯心路

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
「2024國泰NBA國際高中邀請賽」昨天開賽記者會，兩位傳奇球星帕克（左）、威金斯（右）現場亮相。記者林伯東／攝影
「2024國泰NBA國際高中邀請賽」昨天開賽記者會，兩位傳奇球星帕克（左）、威金斯（右）現場亮相。記者林伯東／攝影

NBA名人堂球星「法國小跑車」帕克與「人類精華影片」威金斯，受國泰金控與NBA邀請訪台參與「2024國泰NBA國際高中邀請賽」，在昨天開賽記者會上兩人大方分享生涯歷程，並鼓勵這次參賽的四隊球員精進自己，而帕克更直言夢想沒有遭到嘲笑，就代表著還不夠大。

首次訪台的帕克與威金斯，前天搭機抵台隨即感受到台灣球迷的熱情，並且品嘗台灣道地美食，讓兩人對於在台的第一天體驗讚不絕口。昨天記者會上，國泰金控準備由賽事主視覺設計師唐尼宇所繪製的兩幅肖像畫，贈與帕克和威金斯，兩人也回贈簽名球衣。

帕克、威金斯也與這次參賽4隊台北松山高中、新竹光復高中、日本福岡第一高校和開志國際高校球員分享職業生涯歷程，威金斯提到，自己過去在NBA賽場上每晚碰到的對手不是喬丹、J博士，就是大鳥柏德、魔術強森，讓他總是在思考如何越過強大的對手，讓自己更加成長。

帕克說，自己是NBA走向全球化下的產物，過去他因見證夢幻隊前往摩納哥與法國隊的友誼賽，立下想要成為NBA第一位歐洲控球後衛的夢想，儘管被笑過，但他強調夢想不該設限，「夢想如果沒有被嘲笑，就代表著還不夠大，而當夢想成真的那一刻，你就把那些笑聲還給曾經嘲笑你的人。」

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