PLG／啦啦隊遭偷拍反被檢討 梓梓曬「放大拍私處」證據回擊

最近許多啦啦隊遭遇球迷騷擾，繼桃園璞園領航猿和新竹御頂攻城獅球團為啦啦隊發聲後，福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）也砲轟有球迷故意拍攝成員私密處，不過部分網友提出質疑，對此梓梓今天曬出證據，呼籲外界不要檢討受害者。

梓梓率領的Formosa Sexy因火辣服裝，加上性感舞蹈，獲得不少粉絲支持。日前卻出現有球迷從下往上，拍攝裙底私密處的爭議，讓梓梓忍不住開罵。不過有網友認為啦啦隊的站位，導致球迷只能從下往上拍，並非全部都是球迷責任。

對此梓梓發文公布證據，指出該名偷拍私密處的球迷，刻意放大鏡頭拍攝私密處，她表示，「其實真的沒有不能從下往上拍，我們在這邊應援甚至還會跟下方球迷互動，但刻意放大讓人覺得不妥的部位，這樣的行為，不管我們站在哪裡、穿什麼樣，他都會是這樣拍攝的。」

梓梓曬球迷放大拍私密處證據。 截圖自梓梓IG

事發後很多人檢討受害的啦啦隊成員，梓梓也感嘆，「期盼大家留點口德、真的理解這件事情我們不舒服的點是什麼，其實這場也就是一般的啦啦隊服裝，如影片那樣。希望大家都可以是善良的人，也希望不要再發生了，未來我們還是會大方地跟大家互動，只要是正常的拍攝，我們也都會給予100分的親切回應！」