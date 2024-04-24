快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／啦啦隊遭偷拍反被檢討 梓梓曬「放大拍私處」證據回擊

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊梓梓。 截圖自梓梓IG
啦啦隊梓梓。 截圖自梓梓IG

最近許多啦啦隊遭遇球迷騷擾，繼桃園璞園領航猿和新竹御頂攻城獅球團為啦啦隊發聲後，福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）也砲轟有球迷故意拍攝成員私密處，不過部分網友提出質疑，對此梓梓今天曬出證據，呼籲外界不要檢討受害者。

梓梓率領的Formosa Sexy因火辣服裝，加上性感舞蹈，獲得不少粉絲支持。日前卻出現有球迷從下往上，拍攝裙底私密處的爭議，讓梓梓忍不住開罵。不過有網友認為啦啦隊的站位，導致球迷只能從下往上拍，並非全部都是球迷責任。

對此梓梓發文公布證據，指出該名偷拍私密處的球迷，刻意放大鏡頭拍攝私密處，她表示，「其實真的沒有不能從下往上拍，我們在這邊應援甚至還會跟下方球迷互動，但刻意放大讓人覺得不妥的部位，這樣的行為，不管我們站在哪裡、穿什麼樣，他都會是這樣拍攝的。」

梓梓曬球迷放大拍私密處證據。 截圖自梓梓IG
梓梓曬球迷放大拍私密處證據。 截圖自梓梓IG

事發後很多人檢討受害的啦啦隊成員，梓梓也感嘆，「期盼大家留點口德、真的理解這件事情我們不舒服的點是什麼，其實這場也就是一般的啦啦隊服裝，如影片那樣。希望大家都可以是善良的人，也希望不要再發生了，未來我們還是會大方地跟大家互動，只要是正常的拍攝，我們也都會給予100分的親切回應！」

啦啦隊

相關新聞

PLG／啦啦隊遭偷拍反被檢討 梓梓曬「放大拍私處」證據回擊

最近許多啦啦隊遭遇球迷騷擾，繼桃園璞園領航猿和新竹御頂攻城獅球團為啦啦隊發聲後，福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）也砲轟有球迷故意拍攝成員私密處，不過部分網友提出質疑，

籃球／紐崔萊三對三球賽5月登場 捐贈1500顆球做公益 

營養補給品牌紐崔萊除了舉辦跨越年齡層、全民都能參與的路跑之外，更把目標鎖定年輕族群，舉辦最受年輕人喜愛的三對三鬥牛籃球賽...

籃球／再發文關心地震災情！魔獸：正籌備計畫協助台灣

4月3日花蓮發生強震以來，至今全台餘震不斷，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也心繫台灣，在個人社群發文表示：「我正籌劃一些大計畫，有效協助弭平台灣人民這陣子因天災受到的傷害！」

籃球／Double Pump 10周年辦3x3賽 盼成台灣女籃沃土

為慶祝創立10周年，自21日起，Double Pump女子籃球誌與台北市立陽明高中合作，舉辦為期共五個周日的「Doubl...

T1聯盟／高雄全家海神「海神來了」主題周 豆花妹蔡黃汝開球

高雄全家海神職業籃球隊例行賽最後一個主場週4月27日、28日移師鳳山體育館，迎戰新北中信特攻隊、台啤永豐雲豹隊。繼元年總冠軍賽後重返鳳山，胡瓏貿表示鳳山體育館是充滿回憶的地方，自己興奮且期待，場上做好

PLG／新竹御頂攻城獅主場不敵新北國王 吞下二連敗

新竹御頂攻城獅今於「DV獅智列車主題日」主場迎戰新北國王，本日吸引6,203位獅紫軍入場。攻城獅昨日吞敗後僅領先新北國王0.5場勝差，本場比賽勝隊將成為聯盟第三。今日攻城獅手感低迷，僅霍立飛得分上雙，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。