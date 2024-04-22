T1聯盟／高雄全家海神「海神來了」主題周 豆花妹蔡黃汝開球

高雄全家海神職業籃球隊例行賽最後一個主場週4月27日、28日移師鳳山體育館，迎戰新北中信特攻隊、台啤永豐雲豹隊。繼元年總冠軍賽後重返鳳山，胡瓏貿表示鳳山體育館是充滿回憶的地方，自己興奮且期待，場上做好該做的，為季後賽衝刺。

高雄全家海神隊成軍元年總冠軍系列賽於鳳山體育館收下關鍵二連勝，最終直落三捧回隊史首冠，其中胡瓏貿總冠軍賽首戰飆進生涯首記絕殺三分球，第二戰締造季後賽生涯最佳38分。

與當時的對手艾倫現在並肩當戰友，胡瓏貿說：「鳳山是充滿回憶的地方，特別是第一季球隊在鳳山體育館打出好表現。我給自己的目標，就是場上做好球隊需要的，無論是得分、助攻、防守，場下幫助隊友，鼓勵彼此，為季後賽做準備。」

多喝水品牌好友 一日店長蔡黃汝

多喝水 STAY COOL 品牌好友蔡黃汝，28日為高雄全家海神隊開球前，13時至13時30分將在環廊多喝水攤位擔任一日店長，舉辦試飲強氣泡水，並與 #神隊友 進行互動遊戲。

海神來了 賽後全隊繞場致意

「海神來了」看不夠，28日賽後「全隊版海神來了」等著你。28日例行賽最終回，賽後將由隊長余純安代表全隊致詞，帶領全體球員一起繞場，感謝 #神隊友 每場賽事的海派應援，並與 #神隊友 進行大合影，相約季後賽攜手 RIDE THE WAVE。

「海神來真的」中場技術挑戰賽

第一節比賽結束後由BROWNIE和AQUA MERMAIDS邀請 #神隊友 熱情參與，最少秒數完成3關卡即為獲勝隊伍。獲勝者可獲得大黑熊玩偶及家樂福1000元禮券/人，參加者可獲得小黑熊玩偶。