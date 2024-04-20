PLG／高國豪因傷至少缺陣6周 攻城獅不敵領航猿

台灣職籃P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅球星高國豪今天確定因傷至少得缺陣6週，也讓攻城獅季後賽卡位戰拉警報，攻城獅今天以96比106敗給桃園璞園領航猿，中斷4連勝。

暫居第3的攻城獅在拉出4連勝之際，後衛高國豪日前出戰高雄17直播鋼鐵人一役，扭傷右腳踝，經診斷後須休養6至8週，意味著剩餘例行賽都將缺陣，恐讓攻城獅在爭奪季後賽門票關鍵時刻蒙上一層陰影。

領航猿前一役剛遭福爾摩沙夢想家斬斷8連勝，今天作客新竹縣體育館出戰攻城獅，很快調整到位，上半場就送出15次助攻，且無論是三分命中率或籃板數，都略勝攻城獅一籌，而攻城獅只能仰賴朱雲豪、田浩、曾柏喻等本土球員設法補上高國豪得分缺口。

領航猿上半場取得61比53領先，而攻城獅第3節防守出狀況，加上團隊外線6次出手都落空，讓領航猿趁機將比分拉開至88比67。

攻城獅末節展開反攻，在最多落後23分情況下，雖靠著王子綱、洋將狄帝（Deyonta Davis）聯手縮小差距，但未能改變戰局，最終攻城獅以10分差落敗。

領航猿此役2名球員得分突破20分大關，沃許本（Jason Washburn）、密克斯（Kennedy Meeks）各得25分、21分，盧峻翔貢獻16分，聯手幫助球隊贏球，追上排名第1的夢想家，兩隊戰績同為21勝12敗，也讓季後賽頭號種子之爭更加白熱化。