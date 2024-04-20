JHBL／因NBA厄文改打籃球 簡紹倫30分率信義奪JHBL首冠

中央社／ 新北19日電

從網球轉戰籃球的簡紹倫，今天在112學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍戰狂飆30分，率領北市信義國中以86比69擊敗北市金華國中，勇奪校史首座JHBL冠軍。

信義國中教練賴信宏口的「聰明的小孩」，簡紹倫一開始並非投身籃球隊，而是受到爸爸耳濡目染下加入網球隊，甚至從幼稚園一路打到小學三年級，不過從小喜歡看美國職籃NBA的他，心中一直有籃球夢，加上崇拜運球華麗的球星厄文（Kyrie Irving），最後在五年級正式開啟籃球之路。

前幾場進攻過於猶豫的簡紹倫，今天在國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍戰放手一搏，全場狂轟30分，外帶6籃板、2抄截，率領信義以86比69擊敗金華，自己也得到冠軍戰最有價值球員（MVP）殊榮。

「睡前想了很多，但內心其實很興奮。」簡紹倫提到，信義主打團隊，場上5名球員也都能進攻，金華是很會打下半場的球隊，因此每一刻還是必須保持專注，「很開心拿到冠軍，同時送給賴教練人生第1座冠軍」。

賴信宏透露，已經在信義服務27年，從以前是乙級球隊，到後來有體育班，並開始挑戰甲級，終於拿下校史首座JHBL冠軍，「這樣我1到8名全部都拿過，算是圓滿吧，加上我今年50歲，當作送給自己的生日禮物」。

另外，在JHBL甲級女子組冠軍戰，北市民族實驗中學今天以84比73力退南市永仁高中國中部，風光完成4連霸。教練許秀勉笑說，感覺很刺激，尤其國中球員的心理層面沒有很穩定，「球員的壓力很大，以往都是我追著別人，今年則是被別人追著，真的是最累的1年」。

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