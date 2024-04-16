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WNBA／女籃狀元克拉克年薪僅7.6萬美元 網：比哈登罰款還少

聯合新聞網／ 綜合報導
WNBA選秀狀元克拉克。 美聯社
WNBA選秀狀元克拉克。 美聯社

WNBA今天舉辦選秀大會，風靡全美的巨星克拉克（Caitlin Clark）毫無懸念成為選秀狀元，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹布琳克（Cameron Brink）成為榜眼。

克拉克將加盟印第安納狂熱隊（Indiana Fever），她效力愛荷華大學期間，場均31.6分8.9助攻，兩項數據都是全美第一，還打破NCAA歷史總得分紀錄。克拉克的好表現吸引大量球迷關注，三月瘋冠軍賽愛荷華大學對上南卡羅來納大學，吸引破紀錄的1870萬人觀看，創2019年以來所有籃球比賽收視最高紀錄。

雖然克拉克應該能靠廣告代言獲得不少收入，但她在WNBA首年薪水預計只有約7.6萬美元，網友們紛紛調侃，「比哈登（James Harden）說莫雷（Daryl Morey）是騙子的罰款（10萬美元）還少」、「比戈貝爾（Rudy Gobert）做數錢動作的罰款（10萬美元）還少」、「只比印第安納州薪資中位數高2萬美元」。

柯瑞乾妹妹布琳克則被洛杉磯火花隊（Los Angeles Sparks）選中，成為選秀榜眼，她與柯瑞沒有血緣關係，稱為妹妹是因為兩家雙親在大學時期是室友兼好朋友，因此建立相當緊密的關係。布琳克自認場上5個位置都能打，本季在NCAA效力史丹佛大學，場均17.4分11.9籃板2.8助攻，還有3.7阻攻及0.8抄截。

籃球

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