T1聯盟／台新戰神啦啦隊「淘氣女神」彭彭尬笑成招牌 身材令人驚豔

於IG上擁有18.1萬粉絲，抖音也有12.4萬粉絲，本季加入Taishin Wonders的「淘氣女神」彭彭，因偶然於任職車廠拍攝舞蹈影片而受到關注，成為高人氣的外拍模特兒，因在影片中突如其來的尷尬笑容受到粉絲喜愛，近日上樂天女孩琳妲的節目，和粉絲分享名字的由來的理想型。

就讀於台北醫學大學的彭彭在節目上分享「彭彭柔柔」這個名字的由來，是因為之前在外拍時太多人叫彭彭常被搞混，後來有攝影師叫他彭彭，因此就變成彭彭柔柔。摩羯座的他屬於悶騷型，戰神啦啦隊總監安妮也說道，當時是在抖音上看到彭彭，彭彭很喜歡跳舞，所以就找到他。他也表示彭彭在工作學習的態度上都非常認真，很符合摩羯座的個性，彭彭也自認酒量不好，喝完酒後就會變成另外一個人，變的比較開放想講什麼就講什麼。

談及理想型，彭彭表示自己是超級腿控，高中時都會看男生的腳踝，喜歡腿細的男生，他也說道理想型的幾個條件，高瘦還有乾淨，在節目的最後也跳了一段經典的尷尬舞，展現出招牌的尷尬笑容也讓粉絲紛紛留言寫道，「彭彭柔柔的太可愛了，會突如其來的小尷尬是他的特色。」、「彭彭的超可愛，最後一段尬得太可愛了」、「彭彭又可愛又性感又尬超好笑。」、「彭彭以前沒看過，眼睛為之一亮，感謝溫泉蛋。」

昨日在大巨蛋的特攻戰神之戰，沒班的彭彭也有到場支持，被球迷尋獲野生啦啦隊，戴上尬笑女神的頭骷相當符合人設。