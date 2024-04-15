T1聯盟／大巨蛋籃球賽運彩銷售額出爐！2天破2200萬

於IG上擁有18.1萬粉絲，抖音也有12.4萬粉絲，本季加入Taishin Wonders的「淘氣女神」彭彭，因偶然於任職車廠拍攝舞蹈影片而受到關注，成為高人氣的外拍模特兒，因在影片中突如其來的尷尬笑

2024-04-15 16:58