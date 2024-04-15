T1聯盟／大巨蛋籃球賽運彩銷售額出爐！2天破2200萬
T1聯盟台北台新戰神和新北中信特攻隊，上周末連兩天在台北大巨蛋進行「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球對抗賽」，台灣運彩首度開盤提供單場投注，創台灣籃壇歷史新頁。
大巨蛋首場職業籃球比賽，兩天吸引逾3萬人次入場觀戰，打破常規籃球場館觀眾人數的天花板，改寫台籃紀錄。這兩場比賽台灣運彩開盤，台灣運彩公布總計銷售額超過2200萬元（第一場800萬、第二場1400萬），賽前投注佔25%、場中佔75%。
在破萬名球迷關注下，特攻首戰以88：81擊敗戰神，第2場戰神討回顏面，以114：76贏球。目前特攻戰績17勝9敗，領先第2名的台啤永豐雲豹隊0.5場；戰神則是9勝16敗，暫居第4名。
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