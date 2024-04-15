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中國信託贊助籃球隊 「攻蛋」吸3萬球迷

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中國信託支持體育公益成果 製表／陳宛晶 圖／聯合報提供
中國信託支持體育公益成果 製表／陳宛晶 圖／聯合報提供

中信金控力挺台灣體育發展，繼去年中信銀贊助台北大巨蛋首場國際賽事第卅屆亞洲棒球錦標賽，創造棒壇經典時刻後，由中信金支持的新北中信特攻籃球隊率先「攻蛋」，周末兩天在台北大巨蛋舉辦「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」，共吸引三萬一千兩百名球迷入場，打破職籃觀賽人數紀錄，再度締造歷史時刻。

中國信託長期投入資源並結合公益、回饋社會，此次籃球賽準備歷時一個半月，與台北大巨蛋、協力廠商等多方協調合作，費時兩天將棒球場內野變身為籃球場，並規畫公益席次，邀請反毒公益團體、雙北各級學校、社區陪讀班及中國信託銀行「愛傳球」專案師生一同觀賽。

中信反毒基金會在現場設攤宣導反毒，基金會董事長辜仲諒曾說，美國為杜絕毒品，持續在大城市辦體育活動，透過運動教育年輕人認識毒品、遠離毒品，英文隊名為DEA的中信特攻不只是籃球隊，更重要的任務是藉籃球運動傳遞反毒訊息。

中國信託全方位推廣體育公益深獲肯定，中信金控連續十三年蟬聯體育署「體育推手獎」殊榮，體育署「運動企業認證」開辦八屆以來，中信金控及旗下子公司皆持續獲得認證，擘畫多元體育公益版圖，為全台第一家擁有棒球、籃球及電競職業隊伍的企業，同時也是首家投入「五級棒球運動」推展之企業。高爾夫也是中國信託體育公益重要一環，長年贊助高球女將征戰國際，並自辦高爾夫賽事。

籃球

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