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T1聯盟／台新戰神攻戰大巨蛋 創籃壇新高紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
台新金控董事長吳東亮（左）連兩天出席大巨蛋賽事，與台北市長蔣萬安（右）一起為台北台新戰神加油。圖／台新金控提供
台新金控董事長吳東亮（左）連兩天出席大巨蛋賽事，與台北市長蔣萬安（右）一起為台北台新戰神加油。圖／台新金控提供

台新銀行贊助職業籃球隊台北台新戰神，13、14日在台北大巨蛋進行「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球對抗賽」，創下大巨蛋首場職業籃球比賽，兩天吸引逾3萬人次入場觀戰，打破常規籃球場館觀眾人數的天花板，改寫籃壇紀錄。

昨天賽事在全場逾萬人加持下，台北台新戰神隊以114：76力克新北中信特攻隊，台新金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬到場觀賽，兩天賽事分別由雙北市首長蔣萬安、侯友宜擔任開球嘉賓，展現地方政府共同支持體育發展、對抗毒品的決心。

台新銀行總經理暨台北戰神領隊尚瑞強表示，台新推廣運動風氣不遺餘力，本次大巨蛋賽事，特別邀請台新銀行多年贊助的運動夥伴，包括亞運金牌選手谷筱霜、高球女將陳之敏，以及HBL球員進場觀賽。

另外，透過台新銀行公益慈善基金會，邀約來自全台51家公益團體和數千名學生到場體驗大巨蛋球賽的震撼，拉近民眾與職業運動間的距離，也盼透過具體行動，鼓勵全台民眾培養運動的興趣。

尚瑞強表示，台新堅持「認真，讓美好永續」，致力各項ESG活動，積極深耕體育，例如邀請千名國軍官兵觀賽、將籃球賽事移師到以棒球場為主體的大巨蛋舉行等，讓台灣職籃產生更多可能。

除了在大巨蛋的賽事獲得熱烈回響外，同日舉行的台新女子路跑台北場，也吸引逾萬名跑者參與，徹底實踐聯合國永續發展目標（SDGs），確保促進各年齡層健康生活與福祉。而台新亦在近年多次榮獲體育推手獎及運動企業認證肯定，不僅以身作則，更是選手們最堅強的後盾。

HBL 台新戰神 新北中信特攻 籃球 谷筱霜

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