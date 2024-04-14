HBL／建中台美混血康哲睿 會讀書也會打籃球

台美混血康哲睿擁有清秀的外型，在場上格外引人注目，效力於建中男籃的他，堪稱文武雙全代表，可惜建中本季在HBL乙級賽場未能完成3連霸。

昨天遭高師附中投進壓哨致勝球，讓建國中學本季挑戰高中籃球聯賽（HBL）乙級3連霸拉警報，今天面對開南高中，即便建中幾乎整場處於落後，仍沒有放棄，拚戰到最後一刻以64比63逆轉對手，可惜在比較勝負分後以亞軍作收。

目前就讀高二的康哲睿，此役攻下全隊最高13分，他在接受中央社採訪時透露，是否奪冠並不重要，只要做好自己的本分，贏球倒是其次，「因為有把事情做好，所以我們贏那1分，我覺得還是蠻開心的，至少大家沒有放棄撐到最後，一路落後還是有追回來。」

賽後康哲睿獲頒單場最有價值球員（MVP），不過他卻認為，應該頒給奮鬥3年的高三學長，「我幾乎所有得分都是個人動作，沒有參與到團隊，只有後面才有一點助攻，這也是我明年需要修正的，調整多一點團隊進攻，否則一直打個人一定會沒力。」

老爸是美國人，媽媽則是台灣人，台美混血的康哲睿在家人支持下選擇就讀建中，同時兼顧課業與心愛的籃球，他笑說平常放學喜歡打球，不會花太多時間在課業上，但在段考前會與同學積極讀書，而且期間保持完全專注，讓自己的成績維持得不錯。

「我覺得跟建中同學相處，讀書方式也會有所調整，甚至被其他人影響，他們會傳授一些方法，像是安排讀書課表等。」康哲睿說，未來有可能出國讀書，研讀數學、電機類科系，「我在暑假會回美國看一下有什麼學校。」

開南總教練陳貴祥接掌球隊兵符不到1年，就率隊在HBL乙級男子組稱王，他透露明年將挑戰甲級，目標朝向8強邁進，甚至進軍小巨蛋，「雖然很困難，但沒有不可能。」

女子組方面，花蓮縣四維高中以51比48力退桃園市陽明高中，校史首奪HBL乙級女子組冠軍，教練柯安妮提到，球隊實力不輸甲級球隊，「所以我一直很相信她們。」