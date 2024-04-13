T1聯盟／龜梨和也踏進大巨蛋見證台籃歷史 盛讚球場超壯觀

日本男星龜梨和也今天以嘉賓身分到台北大巨蛋見證台灣籃壇新頁，並宣傳新片「怪物樵夫」。他在受訪時也讚嘆大巨蛋相當壯觀，覺得自己很榮幸能成為第1名踏進這裡的日本藝人。

龜梨和也新片「怪物樵夫」由日本恐怖名導三池崇史執導，並跟菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥合作演出。

龜梨和也今天趁著空檔到台北大巨蛋進行宣傳，他先用中文對著全場超過1.5萬名球迷說：「大家好，我是龜梨和也。」

接著龜梨和也表示，自己從小就是棒球迷，這次能以貴賓的身分踏進台北大巨蛋，真的感到非常榮幸，「這是一個很漂亮的球場，能和這麼多球迷一起共度這個下午非常開心。」

龜梨和也透露，這次來台灣宣傳電影，「我演的是一名惡棍律師，對上一名怪物殺人魔，不過電影有許多關於生命的議題，也有很多人與人關係的演繹，希望大家都能多多支持。」