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T1聯盟／龜梨和也踏進大巨蛋見證台籃歷史 盛讚球場超壯觀

中央社／ 台北13日電
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊與台北戰神隊13日聯袂在台北大巨蛋攜手亮相，吸引逾萬名球迷進場關注，中場更請來日本人氣男星龜梨和也（中）到場。中央社記者張新偉攝
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊與台北戰神隊13日聯袂在台北大巨蛋攜手亮相，吸引逾萬名球迷進場關注，中場更請來日本人氣男星龜梨和也（中）到場。中央社記者張新偉攝

日本男星龜梨和也今天以嘉賓身分到台北大巨蛋見證台灣籃壇新頁，並宣傳新片「怪物樵夫」。他在受訪時也讚嘆大巨蛋相當壯觀，覺得自己很榮幸能成為第1名踏進這裡的日本藝人。

龜梨和也新片「怪物樵夫」由日本恐怖名導三池崇史執導，並跟菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥合作演出。

龜梨和也今天趁著空檔到台北大巨蛋進行宣傳，他先用中文對著全場超過1.5萬名球迷說：「大家好，我是龜梨和也。」

接著龜梨和也表示，自己從小就是棒球迷，這次能以貴賓的身分踏進台北大巨蛋，真的感到非常榮幸，「這是一個很漂亮的球場，能和這麼多球迷一起共度這個下午非常開心。」

龜梨和也透露，這次來台灣宣傳電影，「我演的是一名惡棍律師，對上一名怪物殺人魔，不過電影有許多關於生命的議題，也有很多人與人關係的演繹，希望大家都能多多支持。」

T1聯盟在台北大巨蛋展開歷史性首秀，由新北中信特攻、台北戰神隊打頭陣，首戰有滿場1萬5600名球迷共同見證。中央社記者張新偉攝 中央通訊社
T1聯盟在台北大巨蛋展開歷史性首秀，由新北中信特攻、台北戰神隊打頭陣，首戰有滿場1萬5600名球迷共同見證。中央社記者張新偉攝 中央通訊社

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