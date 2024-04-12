快訊

尷尬？準閣揆樓上公布內閣新人事 唐鳳樓下同步開活動記者會

中職／一粒簽名球被放到拍賣網站抬價至2000 有粉絲呼籲抵制

台積電新人素質差？他驚工程師講話句句三字經 內行曝：裡面很常見

NCAA／周志豪蟬聯伍登獎 美大學男籃史上第2人

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
周志豪。 路透
周志豪。 路透

美國普度大學（Purdue University）明星中鋒周志豪（Zach Edey）昨天贏得伍登獎（John R. Wooden Award），也是歷來第2位連兩年獲獎的得主。

美聯社報導，前一位兩屆伍登獎得主是昔日就讀維吉尼亞大學的桑普森（Ralph Sampson），他在1982年和1983年蟬聯伍登獎。

有華人血統的周志豪是本季全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃得分王，生涯得分和籃板都創學校紀錄。

出生於加拿大的他率領普度大學（PurdueUniversity）打進NCAA冠軍戰，最後飲恨輸給康乃狄克大學（UConn）。

伍登獎頒獎典禮明天將在洛杉磯舉行。

周志豪。 美聯社
周志豪。 美聯社

籃球

延伸閱讀

NCAA／致敬史上得分后 愛荷華退休克拉克22號球衣

NCAA／康大三月瘋連霸 3好手可望成NBA選秀樂透熱門

NCAA／康乃狄克二連霸奪隊史第6冠 追上北卡並列第三

NCAA／「小姚明」周志豪37分雙十無用 康乃狄克壓普度寫連霸

相關新聞

PLG／林力仁之亂！ 單周MVP更名本周最佳球員也改投票制度

PLG聯盟在日前發生新北國王林力仁因為球迷灌票事件，獲選單周MVP的爭議後，也針對單周MVP投票機制重新進行討論，並在今...

NCAA／周志豪蟬聯伍登獎 美大學男籃史上第2人

美國普度大學（Purdue University）明星中鋒周志豪（Zach Edey）昨天贏得伍登獎（John R. W...

T1聯盟／中信「愛傳球」 13日大巨蛋看特攻

中國信託商業銀行2022年啟動「愛傳球」專案，攜手新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校成立籃球社團，協助學生穩定就學、...

NCAA／致敬史上得分后 愛荷華退休克拉克22號球衣

連兩年闖進NCAA女子一級冠軍戰，愛荷華大學和金盃卻都失交臂，但無損當家後衛克拉克（Caitlin Clark）歷史地位...

PLG／蟬聯單月MVP 盧峻翔追上林書豪紀錄

PLG今天2023到24球季的3月最有價值球員，桃園璞園領航猿隊看板球星盧峻翔3月繳出平均19.11分、2.22抄截，均...

籃球／盼成台灣華裔球員訓練基地 TAT台灣野馬GM出爐

亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）即將在4月中旬登場，其中1支立足台灣的球隊「台灣野馬」總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。