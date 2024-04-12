NCAA／周志豪蟬聯伍登獎 美大學男籃史上第2人
美國普度大學（Purdue University）明星中鋒周志豪（Zach Edey）昨天贏得伍登獎（John R. Wooden Award），也是歷來第2位連兩年獲獎的得主。
美聯社報導，前一位兩屆伍登獎得主是昔日就讀維吉尼亞大學的桑普森（Ralph Sampson），他在1982年和1983年蟬聯伍登獎。
有華人血統的周志豪是本季全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃得分王，生涯得分和籃板都創學校紀錄。
出生於加拿大的他率領普度大學（PurdueUniversity）打進NCAA冠軍戰，最後飲恨輸給康乃狄克大學（UConn）。
伍登獎頒獎典禮明天將在洛杉磯舉行。
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