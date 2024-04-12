T1聯盟／中信「愛傳球」 明天大巨蛋看特攻

中國信託商業銀行2022年啟動「愛傳球」專案，攜手新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校成立籃球社團，協助學生穩定就學、提升反毒意識，明天更將邀請兩校籃球社學生「開箱」台北大巨蛋，觀摩T1聯盟職籃賽事。

中國信託金融控股公司行政長高人傑表示，中國信託為台灣唯一同時設立職業籃球隊及反毒教育基金會的企業，藉由整合集團資源，期待能幫助更多偏鄉或弱勢孩子。

「愛傳球」專案除攜手前職籃選手及籃球教練，每周至平溪國中、楊梅國中秀才分校進行籃球訓練課程，更不定期邀請中信特攻隊球員擔任客座教練，寒暑假則攜手中國信託反毒教育基金會辦理反毒桌遊體驗及營隊活動，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並增加自信心。

為協助「愛傳球」專案學生訂定目標，中國信託銀行明舉辦「愛傳球友誼賽」，平溪國中、楊梅國中秀才分校籃球社共37名學生賽後將前往大巨蛋觀摩特攻賽事。去年NBA球星小波特來台為反毒代言，曾與他近距離互動的楊梅國中秀才分校邱同學表示，沒想到這次還有機會去大巨蛋看比賽，期待親眼看到特攻劉人豪的控球美技。

此外，「愛傳球」專案獨特性獲國際組織認可，7日在巴拿馬舉辦的「2024年社會工作教育與社會發展世界聯合會議」上，與來自全球各地約80個國家、逾千位社工及學者專家分享專案成效。專案推動兩年來已協助約70位青少年，問卷調查顯示，前測時僅2%學生認為加入籃球隊有益升學，經過一學期籃球訓練，後測認為籃球有助升學的學生提升至20%，且多數學生因為打籃球而提升自信、遠離不良環境。