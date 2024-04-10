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NCAA男籃／康乃狄克連霸 6戰均勝23.3分

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
康乃狄克收下NCAA男籃隊史第6冠。 路透
康乃狄克收下NCAA男籃隊史第6冠。 路透

複製去年強勢奪冠劇本，NCAA一級男籃衛冕軍康乃狄克大學昨天在冠軍戰面對普度大學，下半場拉開差距，最終以75：60完成連霸，今年NCAA錦標賽6戰場均勝分達23.3分，讓教頭赫爾利樂開懷。

康乃狄克去年6戰場均勝分20分，今年更誇張，跨兩年12場比賽勝分都達兩位數，赫爾利形容團隊表現讓人印象深刻，甚至超越名校佛羅里達大學和杜克大學，他說：「這兩校主力幾乎都留下，我們走了一些重點選手。」

佛羅里達2006、07年完成連霸後，直到今年康乃狄克才成為衛冕隊伍，先發前鋒卡拉班強調，球隊不斷刻苦訓練，每場都以兩位數獲勝也是向球隊文化致敬，「沒有球隊像我們練成這樣，沒有球隊像我們這麼辛苦，下半場就是最好的成果展現。」

普度有224公分「小姚明」周志豪坐鎮，康乃狄克貫徹作戰策略，讓他在禁區取分，封鎖普度其他成員，最終有華人血統的周志豪雖繳出37分、10籃板，但尋求隊史首冠的目標夢碎。

紐頓攻下康乃狄克最高20分，獲NCAA最傑出球員肯定，周志豪成為悲劇英雄，也在NCAA歷史留名；普度教頭佩因特說，就算冠軍戰落敗，今年蟬聯NCAA年度最佳球員的周志豪仍是史上最傑出球員之一。

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