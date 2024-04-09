T1聯盟／破天荒！大巨蛋賽事 台灣運彩首度提供單場投注
台灣職業籃球聯賽T1本週末台北大巨蛋開打，台灣運彩首度開盤。大巨蛋啟用以來話題不斷，首次的籃球賽事規劃多達1.5萬個座位數，趁著大巨蛋話題新鮮，台灣運彩搭上此波熱潮，規劃就新北中信特攻與台北戰神於4/13(六)及4/14(日)二場賽事提供單場投注，要吸引更多人關注並支持台灣籃球的發展，共同與台灣職業籃球寫下嶄新的紀錄。
台灣運彩將於4/13、4/14提供臺北戰神對決新北中信特攻兩場在大巨蛋的賽事的單場投注，包含讓分、不讓分、大小、單雙等4種玩法。實際投注內容以台灣運彩賽事表為準，更多詳情請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。
據台灣運彩表示，兩場賽事，都將會在開打當日上午開賣。
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