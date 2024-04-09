T1聯盟／破天荒！大巨蛋賽事 台灣運彩首度提供單場投注

新北國王隊林力仁上周出賽1場，沒有得分，拿到4籃板1助攻，不過他近期在網路上熱度極高，因此許多球迷將單周最有價值球員（MVP）選票投給他，最終他獲得4043票，順利當選單周MVP，他和聯盟副會長「黑人

2024-04-09 15:12