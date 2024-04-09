PLG／得0分竟奪周MVP本尊說話了 陳建州：投票機制須改變

新北國王隊林力仁上周出賽1場，沒有得分，拿到4籃板1助攻，不過他近期在網路上熱度極高，因此許多球迷將單周最有價值球員（MVP）選票投給他，最終他獲得4043票，順利當選單周MVP，他和聯盟副會長「黑人」陳建州都對此做出回應。

上周票選就引發不小爭議，起因是國王爆發洋將牧倫斯離場事件，賽後林力仁在網路上與球迷及籃球網紅進行論戰，引發不小關注，接著有許多網友聲稱把票投給林力仁，但他最終未出現在榜上前5名，引發票選黑箱疑雲。

本周票選球迷再度灌票林力仁，讓他成為首位得分掛蛋，仍摘下單週最有價值球員獎項的球員。對此林力仁透過國王官方社群影片表示，「單周MVP，謝謝各位球迷肯定，這一周MVP就是屬於你們的，不說了，我要去練球了。」

陳建州則發IG限動表態，桃園領航猿隊洋將葛拉漢才是他心目中的單周MVP，他認為投票機制必須改變，讓球員好表現受到真正的鼓勵和肯定。不過他也恭喜林力仁，「只能說這是個遲來的肯定，這個祝福我也等了一個禮拜。」

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