籃球／大馬陳詩聖杯 世新大學男籃摘冠

馬來西亞第七屆陳詩聖杯男子籃球邀請賽昨晚決賽，台灣世新大學雖一度落後，但全體球員將士用命最終以93比78擊敗柔佛南虎隊，奪得冠軍。

世新大學籃球總教練何正峰今天告訴中央社記者，世新大學昨晚比賽之初一度落後，柔佛南虎隊有主場優勢領先，上半場結束時仍以36比44落後。

何正峰指出，當比賽進行到第三節前半，柔佛南虎隊仍持續保持領先10分優勢，但世新大學在第三節後半改變戰術突破對方防守，第三節反以64比62小贏2分。

他說，世新大學在第四節持續擴大領先戰果，雙方在比賽剩下最後的2分40秒時雖發生肢體衝突，裁判也判雙方技術犯規與奪權犯規（最重處罰），世新大學最終仍以93比78拿下勝利，奪得冠軍。

第七屆陳詩聖杯男子籃球邀請賽決賽昨晚舉行，世新大學是唯一代表台灣參賽的籃球隊伍，不僅一路過關斬將，也順利闖進決賽出戰柔佛南虎隊。

柔佛州居鑾籃球總會從2日起到7日舉辦2024年第七屆陳詩聖杯男子籃球邀請賽，共有6隊參加，除地主隊大馬外，還有新加坡與台灣國外隊伍，共有麻六甲麒麟籃球俱樂部、森州金群利金鹿、雪蘭莪精英隊、柔佛南虎、世新大學與當地新華隊與賽。