NCAA／風靡全美！克拉克刷滿紀錄獨缺冠軍戒 下一篇章更受矚目

刷滿得分與收視紀錄的NCAA女籃明星克拉克（Caitlin Clark）在大學生涯最後一戰，未能拿下獨缺的冠軍戒，整體實力強勁的南卡羅來納大學最終以87比75擊敗克拉克帶領的愛荷華大學，全勝奪下后冠。

法新社報導，全美大學體育聯盟（NCAA）女子籃球冠軍戰，今年是由季賽全勝的南卡羅來納大學對上超級明星克拉克帶領的愛荷華大學。克拉克在大學生涯最後一戰雖勇奪30分、8籃板和5助攻，但仍無緣冠軍。

愛荷華在這場比賽無力阻擋南卡華麗而無敵的高大陣容，克拉克對比賽結果沒有任何怨言，稱南卡表現「非常好」。她在賽後表示，「你能做的只有這麼多，」「我為我們的團隊感到自豪」。

愛荷華此役取得完美開局，打出一波10比0攻勢後，南卡急起直追，強生（Tessa Johnson）上籃後，將比賽帶至22比20的2分差。

第二節中段，南卡身高201公分的當家中鋒卡多索（Kamilla Cardoso）開始發威，率隊首次取得領先。

下半場開始，南卡將領先擴大至55比46，雖然克拉克以拿手的3分外線追擊，讓兩隊在下半場仍呈拉鋸，不過比賽還剩7分多鐘時，南卡利用身高優勢加上嚴密防守，讓愛荷華無力追分。

克拉克連續2年帶領愛荷華問鼎NCAA冠軍失利，去年她同樣表現出色，最終仍敗給路易斯安那州立大學。

南卡教練史戴利（Dawn Staley）賽後盛讚克拉克對籃球運動的貢獻，稱她將大學女籃推向新高峰，受歡迎的程度前所未見。

史戴利在勝利感言中說，「我想親自感謝克拉克提升了我們的運動水準」，「這不會止步於大學球場；當她（克拉克）成為美國女子職業籃球（WNBA）選秀狀元時，她也會提升整個聯盟的水準。」

史戴利甚至表示：「如果克拉克在場上，會是我們比賽中最偉大的球員之一，我們感謝妳。」

克拉克不僅有著超遠的三分射程，同時能切入也能助攻，她放棄名校邀請留在家鄉奮鬥的故事，在過去2年已成媒體焦點，「紐約時報」更是多次為文介紹。

日前愛荷華在4強戰吸引了1420萬人收看，打破ESPN所有籃球的收視紀錄，甚至包括NBA總冠軍戰，媒體更將克拉克現象與流行天后泰勒絲（Taylor Swift）相提並論。

今年克拉克在她最後一場例行賽中，打破男籃選手馬拉維奇（Pete Maravich）高懸54年的得分紀錄，成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員，許多人認為這一紀錄永遠不可能會被打破。

多家大型體育贊助商爭先恐後，希望搭上「克拉克列車」，這也確保她在踏入職業生涯時能在經濟上做好準備，因為WNBA的收入較其他職業運動相對有限。

如果沒有意外，克拉克本月稍晚將在WNBA選秀中以第一順位被「印第安納狂熱」（Indiana Fever）選走，而她也有可能代表美國夢幻女籃參加今年的巴黎奧運。