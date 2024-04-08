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T1聯盟／谷毛唯嘉、高錦瑋 為家鄉祈福

聯合報／ 記者曾思儒／台南報導
403強震全台有感，來自花蓮的雲豹隊後衛高錦瑋（右）與獵鷹隊谷毛唯嘉（左）都心繫家鄉，昨天兩人場上對決外，也紛紛獻上祝福。圖／T1聯盟提供
403強震全台有感，來自花蓮的雲豹隊後衛高錦瑋（右）與獵鷹隊谷毛唯嘉（左）都心繫家鄉，昨天兩人場上對決外，也紛紛獻上祝福。圖／T1聯盟提供

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403強震全台有感，來自花蓮的T1聯盟台南台鋼獵鷹隊「新人王」谷毛唯嘉台啤永豐雲豹隊新秀高錦瑋都心繫家鄉，昨天兩人場上對決外，也紛紛獻上祝福，希望遭天災重創的家鄉別再有災情、順利重建。

高錦瑋是秀林鄉太魯閣族人，因家庭因素曾接受家扶中心幫助，強震後除確認花蓮家人狀態，也致電給家扶中心，所幸兩邊都沒大礙。

谷毛唯嘉老家離太魯閣車程約20分鐘，強震讓家裡櫃子全倒，但球隊正為季後賽門票努力，暫時無法回家鄉，只能透過通訊軟體關心家人。他透露，災情嚴重的砂卡礑步道更是家人常散心的地點，看到新聞讓他心情十分沉重，「希望大家平平安安，也感謝警消投入救援。」

T1聯盟季後賽4強已見3席，包括衛冕軍新北中信特攻、雲豹和高雄全家海神等隊都已出線，最後一張門票要由獵鷹和台北台新戰神隊爭奪。

獵鷹昨天雖以85：105敗給雲豹，不過前天延長賽擊敗戰神搶下重要勝利，爭奪季後賽資格仍然沒絕望。

T1聯盟 台南台鋼獵鷹 台啤 台新戰神 新北中信特攻 籃球 谷毛唯嘉 雲豹 高錦瑋 高雄全家海神

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