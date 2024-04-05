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T1聯盟／未出賽逾10月 特攻林韋翰歸隊

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
特攻隊後場大將林韋翰（左）傷後歸隊，本季首度上陣。圖／特攻隊提供
特攻隊後場大將林韋翰（左）傷後歸隊，本季首度上陣。圖／特攻隊提供

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去年5月底拿T1聯盟總冠軍賽MVP後，新北中信特攻隊的後場「魔術師」林韋翰就再沒出賽紀錄，昨兒童節終於回歸首戰，他出賽24分鐘攻下9分、7助攻，但球隊以94：104敗給台啤永豐雲豹隊，龍頭寶座再被進逼。

去年7月動膝蓋手術的林韋翰，復元狀況不如預期，回歸時間一再往後，連孩子都會問：「你怎麼還沒回去打球？」剛好在兒童節復出，超過10個月沒出賽的他自評賽後身體沒問題，膝蓋也沒腫脹，但強度還沒完全恢復，「想測試看看場上跑動狀況，和之前還差很多。」

身為衛冕軍，特攻昨2連敗後，15勝8敗仍居聯盟首位，但高雄全家海神隊和昨奪勝的雲豹都以13勝9敗緊追，特攻教頭「光哥」李逸驊提到，仍以例行賽首位為階段性任務；林韋翰更強調，連霸就是本季唯一目標。

特攻下周將和台北戰神隊共同舉辦「雙北反毒籃賽」，13、14日「攻戰大巨蛋」，林韋翰直呼期待。李逸驊也預告，洋將克力斯回歸倒數，下周六有機會迎接「完全體」，是挑戰連霸利多消息。

T1聯盟 新北中信特攻 籃球 高雄全家海神

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