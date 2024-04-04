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T1聯盟／雲豹首闖季後賽 教練不滿足：目標第一種子

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
雲豹隊當家後衛蔣淯安（右）攻下全場最高30分，助隊擊敗衛冕軍新北中信特攻隊。圖／T1聯盟提供
雲豹隊當家後衛蔣淯安（右）攻下全場最高30分，助隊擊敗衛冕軍新北中信特攻隊。圖／T1聯盟提供

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克服上半場最多11分落後，台啤永豐雲豹隊今天在當家球星蔣淯安30分領軍下逆轉T1聯盟衛冕軍新北中信特攻隊，13勝9敗戰績追上高雄全家海神隊並列第2，也確定搶下季後賽門票，不過加拿大籍總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）強調，只能開心一天，球隊要以頭號種子為目標，取得季後賽主場優勢。

查爾斯提到，今天上半場失誤太多，下半場作出修正，尤其第三節球傳導得好、速度有拉起來，包括蔣淯安、高錦瑋和洋將克羅馬都有很好發揮，「今天晚上可以慶祝一下，和還有很多比賽，現在只落後前段班一點點，希望能拿到首輪主場優勢。」

T1聯盟本季每支隊伍進行28場賽程，查爾斯強調，聯盟各隊實力相近，最近台北戰神隊和台南台鋼獵鷹隊也愈打愈好，球隊現在已經追平海神，且和特攻只有1場半勝差，接續例行賽要繼續努力，以頭號種子為目標。

上半場只拿7分的蔣淯安，下半場得分爆量，他說：「這場比賽上半場失誤非常多，教練中場有說，失誤是第一要改進的地方，修正可能可以打出好的攻勢。」

雲豹上半場就出現16次失誤，但只落後特攻1分，下半場修正後演出逆轉勝，「第三節球的流動非常好，要繼續維持，繼續往這方向，把握進攻節奏。」蔣淯安說。

「表弟」卡森斯預計月底重新加入雲豹，是雲豹隊史首度征戰季後賽一大助力，蔣淯安也期待和「表弟」再聯手，但也強調聯盟球隊現在實力相近，季後賽碰哪支隊伍「差不多」，重點是準備好自身。

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