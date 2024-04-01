PLG／林書豪發IG力挺牧倫斯 林力仁槓網紅：我有時間用手機

新北國王隊洋將牧倫斯上周末與富邦勇士隊交手時，與隊友爆發口角衝突，竟暴怒脫掉球衣開車離場，賽後遭球團開除。牧倫斯的行為引發不少球迷不滿，不過隊友林書豪和林力仁都在IG上給予支持。

牧倫斯在一次進攻倒地裁判未響哨後，坐在地板上不回防，因此受到隊友楊敬敏和李愷諺指責，結果他氣到直接脫球衣離場，國王最終輸給勇士25分。球團賽後火速宣布解約，總經理毛加恩更用「炸彈」形容牧倫斯。

牧倫斯行為嚴重打擊國王團隊戰力及士氣，不過被禁賽的林書豪在IG上，轉發牧倫斯女友亞歷珊卓（Alexandra Butler）的動態表達支持，「所有人都在為你所不知的戰役搏鬥，永遠善待他人。你看不到別人的心理健康狀態，傳送任何具傷害性的訊息前，請停下來思考。」

林書豪轉發牧倫斯妻子貼文。 截圖自林書豪IG

國王本季爆發許多爭議事件，許多球迷調侃球員們很愛在IG發限時動態回應，籃球網紅「GM冠名」也批評國王球團，對於楊敬敏外遇、戴維斯家暴及林書豪禁藥爭議的處理方式，對此新北國王球員林力仁留言回擊，並發IG限動寫道，「你可能覺得你是Toyz（網紅），剛好我最近沒上場，要酸我無所謂，我有大把時間用手機。」