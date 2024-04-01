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NCAA／周志豪飆40分16籃板 普度大學睽違44年闖進4強

中央社／ 綜合外電報導
周志豪轟下生涯最高40分，並抓下16個籃板，率領普度大學繼1980年後再度打進「最終4強」。 法新社
周志豪轟下生涯最高40分，並抓下16個籃板，率領普度大學繼1980年後再度打進「最終4強」。 法新社

NCAA男籃傳統強權杜克今天在上半場領先，但下半場遭種子序較低的北卡州大轟下55分逆轉，最終64比76吞敗，無法打進「最終4強」。

隊史5度在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽奪得冠軍、這次名列南區第4種子的杜克大學（Duke University），今天在「菁英8強」（EliteEight）對上南區第11種子北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）之戰的上半場還以27比21領先，但下半場被對手打趴，最終輸了12分，無緣「最終4強」（Final Four）。

這是北卡州大自1983年奪冠那年以來，首度打進「最終4強」，也是史上第7支種子序排在第10以後，還能打進「最終4強」的球隊。

北卡州大今天獲勝晉級後，下個週末將到亞利桑那州格倫代爾（Glendale）對上中西區頭號種子普度大學（Purdue University）。

杜克兩天前還在「甜蜜16強」（Sweet 16）擊敗南區頭號種子休士頓大學（University of Houston），但此役吞敗，3個球季內兩度無緣「最終4強」。杜克今天投籃命中率僅3成22，不及北卡州大近5成的4成67，是落敗的關鍵之一。

在總教練奇茲（Kevin Keatts）於比賽剩下8分鐘被吹技術犯規後不久，北卡州大領先達兩位數，奠定比賽勝基。

小勃恩斯（DJ Burns Jr.）19投13中，攻下北卡州大最高，也是他個人本季最高的29分，其中有21分是在下半場獲得，霍恩（DJ Horne）貢獻20分，歐康奈爾（Michael O'Connell）抓下全場最多11個籃板。

杜克以馬侃（Jared McCain）表現最佳，他整場比賽砍進5記三分球、11罰全部命中，轟下全場最高32分，羅奇（Jeremy Roach）與菲利波斯基（Kyle Filipowski）分別拿下13分、11分。

今天另一場「菁英8強」的比賽，普度大學在有華人血統的周志豪（Zach Edey）轟下全場最高，也是他生涯最高的40分，並瘋狂抓下全場最多16個籃板的帶領下，以72比66擊敗中西區第2種子田納西大學（University of Tennessee），繼1980年後再度打進「最終4強」。

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