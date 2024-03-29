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UBA／政大辦4連霸慶功宴 游艾喆談動向不為自己設限

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
政大今天舉行4連霸慶功宴。記者劉肇育／攝影
政大今天舉行4連霸慶功宴。記者劉肇育／攝影

政大雄鷹周日完成UBA公開男一級4連霸，也是UBA在設立25歲條款以來首支完成4連霸的男子組球隊，而今天政大也舉辦4連霸慶功宴，包括MVP游艾喆以及隊長莫巴耶都分享未來動向，談到這4年在政大的生活，游艾喆坦言不敢多去回想，因為愈想只會愈捨不得。

政大今年在UBA冠軍賽以33分差距擊敗健行完成4連霸，並在今天舉行奪冠慶功宴，包括今年登上小巨蛋舞台的政大女籃也一起到場參與，在慶功宴上也宣布政大雄鷹推手姜豐年個人傳記「恆動-姜豐年的快意人生」即將發行，而姜豐年也期許雄鷹能夠「繼續贏」。

而今年帶領政大完成4連霸後將邁入下個階段的游艾喆、莫巴耶也在今天談到未來動向，其中游艾喆就坦言下一步將不會把自己侷限在一個聯盟，包括台灣職籃、CBA、日本B聯盟等都在考量範圍，希望能找到適合自己發揮空間的球隊。

談到在政大的4年為政大完成寫下歷史的4連霸，游艾喆也坦言不敢去回想這段日子，因為愈想只會愈捨不得，「接下來我也會繼續努力，表現好的給球迷看。」

至於莫巴耶不僅台灣職籃球隊亟欲招攬，教練陳子威也透露包括日本B聯盟也有球隊拋出橄欖枝，而陳子威也鼓勵莫巴耶不要把自己當作外籍生，而應該是與職業聯賽的洋將競爭，莫巴耶也強調目前對於未來動向還無法確定。

對於莫巴耶表態有歸化意願，今天受邀出席慶功宴的籃協副秘書長張承中也表示，確實聽到了莫巴耶有意歸化的聲音，籃協也不排除任何人選的可能性，不過6月立法院能否三讀通過高級專業人才歸化修法將是關鍵，如果能順利修法通過，不排除送交多名符合資格的歸化人選。

籃球

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