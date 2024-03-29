T1聯盟／「神偷」史考特初登場亮眼 海神戰獵鷹拚止敗

T1聯盟高雄全家海神隊在上周末開箱新洋將史考特，而他在兩場比賽中都繳出全能成績單，尤其在第二場比賽就有單場8抄截平聯盟紀錄的表現，本周海神也將繼續作客台南台鋼獵鷹隊主場，力拚終止近期的3連敗。

近期展開客場之旅的海神，後天與獵鷹之戰將是客場4連戰的最後一戰，並期盼能帶著勝利重新回到主場高雄巨蛋，總教練喬伊斯保持對球隊設立的高標準，前兩戰儘管比分接近但不能接受，期勉子弟兵朝總冠軍繼續努力。

海神新洋將史考特首周出賽表現出色，連兩場「雙十」，其中對戰神隊繳出準大三元，24日對中信特攻隊貢獻16分、17籃板，助攻、抄截各8次，其中8抄截與大勝、柯歐斯、林韋翰、林秉聖、克羅馬並列聯盟最佳。

來台第二場就並列聯盟紀錄，史考特直呼沒想過，這是他繼立陶宛聯賽後第二度單場8抄，平生涯最佳，「如果沒看到數據，我會以為只有3、4個抄截。很棒的紀錄，我就是閱讀比賽，專注場上，有機會當然希望突破，但最重要是幫助球隊贏球。」

談到自己的神偷祕訣，史考特也分享可能因為自己速度不快，甚至有點像慢跑，讓對手卸下心防，「我被教育，好的防守態度能帶來勝利，做好團隊的防守體系。其實我一直都在觀察，趁對方不注意時抄球。」