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籃球／國小籃賽張宥嘉捨舞蹈追夢 偶像是獨行俠唐西奇

中央社／ 新北28日電

曾練過舞蹈，但個性外向的張宥嘉為了籃球夢，轉學到高市龍華國小，視NBA獨行俠球星唐西奇為偶像的他，今天全國國民小學籃球錦標賽率隊以39比27擊敗中市建功國小，奪六男乙A組冠軍。

全國國民小學籃球錦標賽今年吸引超過90支隊伍報名六男乙賽事，分成3組先產生分組冠軍，各組冠軍隊明天將聚首，進行單循環賽，決定總冠軍。

張宥嘉目前是高雄市龍華國小控球後衛，媽媽擔任健身教練，爸爸還是游泳隊，而他承襲父母運動基因，並在今天分組冠軍戰挺身而出、包辦17分，成為球隊能挺進總冠軍系列賽重要功臣。

張宥嘉的身體協調性以及對比賽解讀能力，獲得教練陳正中讚賞，而他能走上籃球這條路，則要多虧於父母全力支持。

張宥嘉接受中央社記者訪問時表示，小學曾就讀1所私立藝術小學，曾學習舞蹈和戲劇，但從小陪著爸爸進出籃球場的他，其實更愛籃球，因此說服父母讓他在小學三年級時轉學到高市龍華國小。

張媽媽透露，儘管一開始曾猶豫是否讓兒子轉學，但決定尊重兒子的選擇，後來兒子在籃球領域的天分以及領悟力，讓她坦言出乎意料。

張宥嘉平常也會和爸爸觀賞美國職籃NBA比賽，他表示，先前喜歡金州勇士球星柯瑞（StephenCurry），現在則更愛達拉斯獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）的打法。

在有了家人力挺後，張宥嘉現在更堅定籃球夢，談到未來規劃，他表示，升上國中後希望能繼續打球，加入甲組的球隊。

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