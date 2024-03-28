籃球／國小籃賽張趙茗有校隊媽媽陪練 爸爸是網球隊教練

天母國小今天在全國國民小學籃球錦標賽六男甲賽事，以34比32擊敗宜縣頭城，闖進冠軍賽，而陣中前鋒張趙茗不僅爸爸是網球教練張孝雍，媽媽過去還是北一女校隊，平時也會陪著他練習。

全國國民小學籃球錦標賽今天在板橋體育館舉辦六男甲4強賽，台北市天母國小以34比32險勝宜蘭縣頭城國小，而北市北投國小以53比50擊敗北市興隆國小，明天登場的冠軍賽，確定上演「北市內戰」。

天母國小男籃教練裴婉軒接受中央社訪問時表示，今年球隊戰力整齊，無論是控球、前鋒、中鋒的球員都有到位，且陣中有4名球員去年就曾越級挑戰6年級賽事，經驗更加豐富，並特別點名中鋒吳康瑄、前鋒張趙茗這一年來進步不少。

張趙茗來自運動世家，爸爸張孝雍還是今年台維斯盃台灣隊總教練，但比起網球，張趙茗對籃球情有獨鍾，或許跟他媽媽曾是北一女校隊出身有關。

張趙茗接受中央社記者訪問時表示，平時在球隊訓練結束後，媽媽私底下也會指導他練習，更在他陷入低潮時扮演心靈導師，鼓勵他每個人難免都會遇到低潮，想辦法撐過就好。

另一名同樣備受看好的球員吳康瑄，身高174公分的他，從小高人一等，但接觸籃球初期因體能不佳，常練一休一，去年暑假還曾萌生退隊念頭，所幸在教練、隊友鼓勵下逐漸打出信心。

吳媽媽表示，吳康瑄的爸爸是軍校出身，「不怕小孩操，希望能趁國小這段時間，跟上課業不是那麼難的時候，透過加入球隊訓練耐受力，長遠來說對他是好的。」

吳康瑄優異的身材條件還被田徑隊相中，平時也會兼練鉛球的他，其實更愛籃球，當兩者有衝突的時候，他毫不猶豫地說：「會以籃球優先。」