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籃球／籃協代表批球員只想談出場費卻免責 職籃工會長文回擊

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊隊長劉錚。 圖／取自FIBA官網
中華隊隊長劉錚。 圖／取自FIBA官網

中華男籃在2025男籃亞洲盃資格賽狂輸菲律賓53分，籃協成為球迷們指責對象。沒想到昨天有媒體爆出，籃協常務監事郭俊仁在會員大會中抱怨，球員只想談出場費，還反問打不好要不要獎懲，引發各界砲轟，職業籃球員職業工會今天也發文表示，對籃協「國家隊依表現懲處」和「工會協助保險疑似為求退佣」的言論不認同。

中華男籃在亞洲盃資格賽前面臨許多問題，包含球員保險及歸化球員阿提諾（William Artino）的合約到期，儘管劉錚披上國家隊戰袍，最終仍慘敗菲律賓，他發文指出準備階段的各項問題，也讓球迷們將矛頭指向籃協。

據《TVBS新聞網》昨天報導，郭俊仁在籃協會員大會表示，球員別總是先談利益，還說「你要有獎勵，是不是也要有獎懲制度？」，並反問球員出場替國家打2周比賽，假設認定價值是100萬元，如果達不到成績丟了臉，敢不敢簽字承諾？打不出成績怎麼處理？「沒有人可以回答我這個問題。」

郭俊仁認為球員出場費不該在會議上做表決，還說幫球員談保險吃力不討好，不希望外界產生籃協沒在做事的印象。這些言論曝光後，馬上引起各界譁然。

臺北市職業籃球員職業工會發聲明表示，「倡議訴求始終為『訂定參賽協議、確保後勤保障』。日前引發輿論的暫時失能險及相關後勤規格等，才是重要核心。」

關於出場費制度，工會表示並非相關討論的優先事項，籃協可最低限度執行國民體育法要求，或參考職棒工會與職棒聯盟簽訂之團體協約精神，列為商業性賽事賽務成本，擺脫過往「重賞之下必有勇夫」的獎金、犒賞概念。對於籃協代表過分強調出場費，欲將現役選手形塑成貪圖私利者，甚至衍生勝負應與獎懲連動說法，難以認同。

工會強調從未聽聞任何單位提及「退佣」指控，也透露國家隊返台至今，仍未接到中華籃協關於參賽協議討論的訊息。當棒球圈的中職聯盟及棒協都已為年底世界棒球12強賽啟動後勤準備時，盼籃協也能盡快對11月的亞洲盃資格賽第二階段，選手參賽權益問題進行討論。

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