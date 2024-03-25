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NCAA／「大學約柯奇」封號越來越多！3名人堂球星姓氏被提到
印第安納州大今天在NIT錦標賽以76：64擊敗明尼蘇達大學，陣中主力中鋒阿維拉（Robbie Avila）再次成為球迷討論焦點，他獲得越來越多封號。
阿維拉身高208公分體重108公斤，身材看起來不精實，又戴著復古的黑框護目鏡，不過他球風全能，本季場均17.3分6.7籃板3.9助攻，三分球命中率39.2%，讓不少球迷想起金塊球星約柯奇（Nikola Jokic），他甚至獲得大學「約柯奇」美名。
除約柯奇外，他還讓網友聯想到同樣畢業於印第安納州大的柏德（Larry Bird）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）及張伯倫（Wilt Chamberlain）。他現在擁有的綽號包含拉瑞書呆子（Larry Nerd）、奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）及牛奶張伯倫（Milk Chamberlain）。
阿維拉先前受訪時自曝真的很欣賞約柯奇，「他絕對是我關注的球員，他是禁區和外線都能打球的大個子，他的創造力是我試圖模仿的東西。顯然我遠不如約柯奇，但這些比較讓我很驚訝。」
阿維拉也知道自己的優缺點，「我的優勢是能利用體型和組織能力拉開空間，但運動能力太差對我造成一些傷害，我試圖用力量來隱藏這點，但我跳不高且移動不快，必須繼續努力。」
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