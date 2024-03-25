NCAA／周志豪連3戰超狂數據帶隊闖16強 歐尼爾大讚：周俠客

加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）去年原本打算參加選秀，但最終決定續留普度大學。本季他打出統治級表現，目前在NCAA三月瘋已連3戰至少20分3阻攻，好表現也被「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）注意到。

普度大學32強以106：67痛宰猶他州大，周志豪全場拿到23分14籃板3阻攻，成為歐尼爾後首位連3戰至少20分3阻攻的大學球員。歐尼爾也開玩笑表示，要給周志豪新名字「周俠客（Zachille O'Neal）」。

身高224公分的周志豪擁有「小姚明」封號，去年曾代表加拿大征戰世界盃男籃賽，《ESPN》選秀專家吉馮尼曾指出，周志豪有機會進選秀樂透區（前14順位），他的體能和靈活性都有明顯進步，進攻和防守都更有影響力，不只製造犯規能力提升，且比以往更常灌籃。

目前各大選秀榜單對周志豪的預測不同，最高到樂透區，最低到第二輪中段。普度大學去年首輪爆冷被淘汰；今年則闖進16強，周志豪受訪時說，「我還沒有滿足感，我回來大學不是為了進甜蜜16強，要走得更遠。」