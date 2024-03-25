UBA／政大4度稱王 世新封后5連霸

從高中就在小巨蛋高捧HBL金盃，政治大學後衛游艾喆和前鋒王凱裕進入政治大學再成冠軍班底，昨兩人「畢業戰」助隊以92：59輕取健行科大，以全學年24戰全勝迎接112學年UBA（大專籃球聯賽）公開男一級冠軍，締造4連霸外，游艾喆更繳出「大三元」，且連兩年MVP完美告別。

連同高中2連霸在內，游艾喆和王凱裕一起連續拿起6座冠軍，今年更寫下助攻王、抄截王4連霸，外加「連莊」MVP和人氣王，成為最大贏家。他笑說：「很開心，賽前沒想太多，想以最好表現展現在最後一場比賽，也想和學弟說，學長給了好榜樣，重要比賽承擔起來，未來就換你們傳承。」

UBA決賽，女籃隊世新擊敗台師大5連霸。記者曾原信／攝影

公開女一級衛冕軍世新大學，昨天冠軍戰在二年級外籍生吉芙32分、27籃板「雙20」，以及宋瑞蓁21分、9籃板領軍下，以83：71擊敗台灣師大，締造跨5季小巨蛋10連勝特別紀錄，寫下隊史5連霸紀錄。

世新教頭何正峰坦言，「連霸次數愈多愈辛苦」，但球員們將士用命，整個團隊也團結一心，連霸是努力最好的回饋。